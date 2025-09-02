XG、1stアルバムからの先行シングル「GALA」9月19日リリース決定 独創的なビジュアルも公開
グローバルガールズグループ・XGが、19日に新曲「GALA」をリリースすることを発表した。楽曲は、2026年1月23日に発売される1stフルアルバムからの先行配信シングルとなる。
【ライブ写真】『a-nation 2025』でトリを飾ったXGのライブショット
「GALA」は、個性的なシンセサイザーとダンサブルなビートを軸に構成されたハイエナジーなナンバー。ファッションの世界を再構築するかのような未来感あふれるサウンドで、XGの感性を通じて固定概念を打ち破り、新たな価値観を提示する内容となっている。宇宙から降り立つようなスケール感のあるイントロを皮切りに、力強いラップ、バイリンガルで展開されるフロウ、疾走感のあるハウスリズム、映画的なサウンド演出が融合。XGの活動スタンスを想起させるような、ファッション、パワー、グラマラスさを一体化させたパフォーマンストラックとなっている。
あわせて公開されたジャケット写真では、楽曲の世界観を反映したファッショナブルかつグラマラスなビジュアルが展開されており、1stフルアルバムに向けた期待感をさらに高める内容となっている。
XGは、先週末に東京・味の素スタジアムで開催された『a-nation 2025』に初のヘッドライナーとして出演。公演中に1stフルアルバムのリリースをサプライズ発表し、話題を呼んでいた。
現在、XGは展示会『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION』を東京・ラフォーレミュージアム原宿で開催中。ワールドツアー中に撮影された写真や衣装展示、映像コンテンツ、新たな限定グッズ販売なども行われている。
さらに10月には『CHINA FESTIVAL TOUR』と題し、中国の大型音楽フェス3公演に出演。10月2日に『MDSK MUSIC FESTIVAL』（北京）、10月4日に『STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL』（広州）、10月7日に『LUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL』（瀘州）への出演が予定されている。
