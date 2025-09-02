のん、NHK Eテレ『オハ！よ〜いどん』で新曲「子うさぎ」をテレビ初披露 絵本の主人公をイメージした楽曲
俳優・アーティストののんが、6日放送のNHK Eテレ『オハ！よ〜いどん』（毎週土曜 前7：00）に出演。同番組の人気コーナー「朝の会」に登場し、新曲「子うさぎ」をテレビ初披露する。
【番組カット】楽しそうに歌唱するのん！ “オハどん体操”をするキュートな姿も
のんが歌う「子うさぎ」は、自身の3rdアルバム『Renarrate』（7月13日発売）に収録された楽曲。デビュー当初から温めてきた物語を改訂して発表した絵本『キュートなうさちゃん。ヒゲの会』の主人公をイメージし、のんが作詞を手がけた。子どもたちの前向きな気持ちを応援する内容となっており、本人は「自分の“好き”を大事にしようとするうさちゃんを書いた曲。大人も子供も、それぞれに何かが届けばいいな」とコメントしている。
番組ではこのほか、コージ園長（今田耕司）、よしおにいさん（小林よしひさ）、もう中学生が東京都渋谷区立笹塚小学校を訪問。児童とともに意識調査ゲームや芸達者なパフォーマンスで盛り上がる企画も展開される。けん玉ジャグラーの妙技や一発芸も披露され、小学生たちとともに「学校」の楽しさを再発見していく内容となっている。
なお、のんは番組内の「オハどん体操」にも参加する。再放送は12日午後4時30分から。NHKプラスでの配信も予定されている。
