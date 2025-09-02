75ºÐ¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¤¬Âçºå¤ËÅÐ¾ì¢ª¡Ö20ºÐ¡×¤Î»Ñ¤òÈäÏª¡¡1970Ç¯¡ØËüÇîÄÉÀ×¡Ù2K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇÀ¤³¦½é¾å±Ç
¡¡ÂæÏÑ½Ð¿È²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤Î¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¡Ê75¡Ë¤¬8·î29Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎABC¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè21²óÂçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤È¡¢¼«¿È¼ç±é¤Î¡ØËüÇîÄÉÀ×¡Ù¡Ê2K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¡ËÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¡Ö20ºÐ¡×¤Î»Ñ¡¡¡ØËüÇîÄÉÀ×¡Ù¡Ê2K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¡ËÍ½¹ðÊÔ
¡¡¡ØËüÇîÄÉÀ×¡Ù¤Ï¡¢1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÂæÏÑ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÊì¤È¼«Ê¬¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂæÏÑ¤Î²¸¿Í¤òÃµ¤¹¤¿¤á¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤ò¶î¤±½ä¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£2K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦½é¾å±Ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ç¥£¤Ï¡Ö±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ï55Ç¯Á°¡ª¤¢¤Îº¢¡¢»ä¤Ï20ºÐ!!¡×¤È¤ªÃãÌÜ¡£2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤âË¬¤ì¡¢¡Ö1970Ç¯¤ÎËüÇî¤ÏÌ¤Íè¡¢±§Ãè¡¢¶áÌ¤Íè¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Þ³«ºÅÃæ¤ÎËüÇî¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¡¢¼«Á³¤ÈÀ¸Ì¿¤¬¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ØËüÇîÄÉÀ×¡Ù¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤¢¤ê¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¢¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¢¤ê¤Î¡¢¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¥¸¥å¥Ç¥£¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤Ò¤È¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª¡×¤È¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡ØÂè21²óÂçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×¡Ù¤Ï¡¢9·î7Æü¤Þ¤Ç¡¢ABC¥Û¡¼¥ë¡¢¥Æ¥¢¥È¥ëÇßÅÄ¡¢T¡¦¥¸¥ç¥¤ÇßÅÄ¡¢ÂçºåÃæÇ·ÅçÈþ½Ñ´Û¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²¤Ç¡¢20¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤éÁ´68ºîÉÊ¡ÊÀ¤³¦½é¾å±Ç23ºî¡¢³¤³°½é¾å±Ç5ºî¡¢¥¢¥¸¥¢½é¾å±Ç3ºî¡¢ÆüËÜ½é¾å±Ç23ºî¡Ë¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
