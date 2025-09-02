AKB48・田口愛佳さんの1st写真集（撮影：藤原 宏(Pygmy Company)、B5 判 128 ページ（予定）、税込3300円）が2025年9月25日、ワニブックスからリリースされます。



【写真】大人っぽい表情の田口愛佳さん

田口さんが初の写真集の舞台に選んだのは、かねてより訪れたいと願っていた台湾。ノスタルジックな街並みや美しい自然を背景に、彼女のありのままの魅力を切り取っています。



初挑戦となるランジェリー姿や、ベッド、シャワーでのドキッとするようなカットも収録。ナイスバディを惜しみなく披露し、これまでに見せたことのない大人の表情ものぞかせています。もちろん彼女らしい無邪気でキュートな笑顔も満載で、少女から大人の女性へと歩みを進める現在地がぎゅっと詰まった1冊に仕上がりました。あどけなかったあの子が、こんなにも美しく、しなやかに成長していたなんて―そんな感慨が胸に広がるメモリアルな内容です。



田口さんは「この度、AKB48としての夢の一つでもあった『写真集』を出させていただくことになりました！今回はこれまでのグラビアと違った姿を見せたいと思い、『台湾』で撮影を行いました！挑戦したことのないたくさんのシチュエーションで撮影したのでかなりボリューミーで、見ていてワクワクするような写真集になっていると思います！お楽しみに！」とコメントしています。



同写真集は通常版のほかに、セブンネット版限定表紙、ワニブックス通販版限定表紙を用意。また、発売日付近では発売記念イベントも開催予定です。



【田口愛佳さんプロフィール】

たぐち・まなか 2003年12月12日生まれ。東京都出身。2016年、AKB48第16期生としてグループに加入。12歳で最終審査を通過し、同年12月の劇場公演でお披露目された。以降、チームAやチームKのメンバーとして活動し、パフォーマンス力の高さと明るく親しみやすいキャラクターで多くのファンを魅了。歌唱力にも定評があり、MCなどでもグループを引っ張る存在に。2025年10月より舞城王太郎氏原作のミステリー小説の舞台化作品に出演。