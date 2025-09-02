出禁にしたい！が本音。家のルールを守れない子、どう対処するのが正解？【ママリ】

出禁にしたい！家のルールを守らない子どもの友達…どう対応すべき？

小学生の上の子の友達を1人出禁にしたいです。

うちの子へはどう伝えたらいいでしょうか？



子供同士で学校で我が家で遊ぼうと約束して来ます。

ただうちに来て欲しくない子はその子だけで他にうちで遊ぶ約束する仲の子はうちのルールを守り辞めてねと言うことは聞いてくれますし遊び方も常識の範囲内なので全然来てくれて構わないのですがその1人だけもう来て欲しくないです。

親御さんの連絡先は最初に遊ぶ約束をした時今後遊ぶ約束のために交換してくれと子供たちに言われ交換しました。



我が家のルールを守らない(リビング以外の他の部屋はいかない、収納や家具の中を勝手に開けないこと)

リビングでぬいぐるみやボールを投げたり走り回り下の子のおもちゃを飛ばしたりするので未就学児の下の子が居るし物が壊れたりしたら危ないから辞めてねと言っても言った直後は辞めてもまた繰り返し注意する、辞める、またやるをエンドレス

他にもありますが上記2つが何度言っても変わらないので家は出禁にしたいです。

公園などうち以外で遊ぶなら大丈夫です。



他の子は良いのにその子だけうちで遊ぶのが駄目な理由は子供にハッキリ伝えると今後に影響あるかなぁと思いどう切り出そうか悩んでいます。



親御さんは遊ぶ約束をした時でうちに来る前に連絡をくれますが断り続けたり公園のみでと言い続ければ察すると思いますがその対応でいいと思いますか？

子どもが小学生になると、友達同士で遊ぶ約束をして来ることが増えますよね。自分の知らないところで、わが家で遊ぶことになっていて驚いたというママもいるかもしれません。アプリ「ママリ」には、上の子が友達と自宅で遊ぶ約束をして来るものの、その中の1人が何度注意してもお家のルールをを守らず、困っているとの声が寄せられました。投稿者さんとしては、出禁にしたいとのこと。この記事ではママリに寄せられた声をご紹介します。

投稿者さんのお子さんは、友達を家に呼んでよく遊んでいます。しかしその中に、何度注意しても家庭のルールを守らない子がいて、今後は家で遊ぶのを禁止にしたいと考えているそうです。他の子は常識の範囲で遊んでいるため問題はなく、引き続き遊びに来ても構わないとのこと。



ただし、「特定の子だけを出入り禁止にする」となると、今後の関係に影響が出るのではないかと悩んでいます。実際、その子の保護者の連絡先は最初に交換済みで知っているため、遊びに来たいと言われれば断ることも可能です。しかし、直接的に伝えるのは角が立ちやすく、どう説明すればいいか判断がつかない様子です。



投稿者さんは「遊びに来たい」と言われても断り続けたり、「外で遊ぶのはどう？」と提案して相手の保護者に察してもらうことを考えているようですが、それが正しい対応なのかどうか迷っています。

ママリに寄せられたさまざまな声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな声が寄せられました。



まず、困っていることを保護者に伝えて、それでも改善されないのであれば出禁にするとの声をご紹介します。

まずは保護者に連絡

その子の保護者に

実はこういうことがあって困っています、注意はしているんですけど～なかなか…とやや明るめトーンで報告して、お家でも話ししてもらえないか伝えます！

その親御さんは注意してくれそうな方でしょうか？？🧐私もまず、親御さんに伝えますね。。注意してもやってしまうことが続いてて、困っているので、お伝えしました。注意してもらえると助かりますと😂





それでもダメならその子が来る時はお家遊びNGにします。

子どもにもルールを守れないとお家では遊べないと伝えます😅

家で遊んでいるときに困っていることがあることを保護者に伝え、お家でも話してもらえないかとお願いし、それでも現状が変わらないのであれば、お家遊びは禁止にするとの声が届きました。



その子だけを禁止にすることに抵抗があるのであれば、全員お家で遊ぶことを禁止にして、公園など外で遊んでもらうように声を掛けるとの声も寄せられています。



確かに、1人だけを禁止にすると角が立ってしまうことも考えられます。約束を守って遊んでいる子には少し心苦しくもあるかもしれませんが、子どもたちの仲を壊さないためにも良い方法かもしれません。

続いて、実際に子どもの友達の中で、1人の友達の家から出入りが禁止を言い渡された子がいるとの声をご紹介します。

子ども本人に出禁宣告

どのように相手に伝えたのかは知らないのですが、小2息子の友達のA君とB君がC君の家から出禁勧告されてました。外ではみんな一緒に遊びますし、仲もいいと思います。

本人達も出禁を受け入れてて、うちの子がC君の家で遊ぶ約束したときは、「俺はCの家行けないからなあー。じゃぁ今日は遊べないねー。また明日な👋」って感じであっさりしてました。



私なら、ですが、遊びに来た日のうちに、LINEで言います。以前からこんな事で困っていて、今日も改善されなかったので今後は家で遊ぶのは無理です、と。

実際に「子どもの友達のなかで、ある家から出入りを禁止されている子がいる」という声も届いています。どのような経緯でそうなったのかは分かりませんが、子どもたちは普段は仲良く遊んでおり、その家に行くときだけ“出禁”になった子は参加しない、といった形で関係を保っているようです。



小学2年生といえども、子どもなりに「悪いことをしてしまった」「だめと言われたから行けない」と理解しているのか、文句を言うこともなく自然に受け入れているとのこと。友達同士の関係にヒビが入らず、それぞれが納得できる形で解決できるのがいちばん安心ですよね。

まずは、親同士のやり取りを通じて改善を

子どもが友達と仲良く遊んでいる姿を見ると、親として心があたたかくなりますよね。楽しそうに過ごしていること自体は喜ばしいことですが、一方でお家ごとにさまざまなルールがあることを、子ども自身にも理解しておいてほしいものです。



いくら楽しそうな声が響いていても、禁止しているリビング以外の部屋を物色されたり、おもちゃを投げたり蹴ったりといった行動が繰り返されれば、嬉しい気持ちよりもイライラが勝ってしまいます。何度注意しても改善が見られなければ、親としては疲れ果ててしまいますよね。



そのような状況が続けば、「もう出入り禁止にしたい」と思うのも無理はありません。投稿者さんも本人には何度も注意してきたとのことですので、次にできることは保護者への連絡でしょう。逆の立場で考えれば、自分の子が知らぬ間に誰かに迷惑をかけていたとしたら、親として必ず知っておきたいはずです。



「出禁」という対応は最終手段にとどめ、まずは保護者に状況を伝え、そこから子どもへしっかり注意してもらうことが大切かもしれません。親同士のやり取りを通して改善できれば、子どもたちの関係を壊さずに安心して見守ることができるのではないでしょうか。

記事作成: kira_z07

（配信元: ママリ）