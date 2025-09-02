（自民党 森山幹事長の会見）

「私からの発言をお許しをいただき、次のように申し上げました。私は7月28日の両院議員懇談会におきまして、報告書がまとまった段階において、幹事長としての自らの責任について明らかにしたいとの発言をいたしました。先の参議院選挙では、選挙比例区の79名の候補者の当選に向け、所属の衆参国会議員の先生方、全国の地方議員のみなさま、党員党友効団体のみなさま、そして自民党を支持してくださる全てのみなさまに、全力で戦い抜いていただきましたが、目標とした結果を残すことができませんでした。選挙の責任者は幹事長である私であります。本日、この両議院総会への報告をもって、選挙結果の責任を取るべく、幹事長の職を退任させていただきたいと思います。また、私の進退につきましては、任命権者である石破総裁にお預けいたします。最後に、みなさまのご期待にお応えできなかったことに謹んでおわびを申し上げますとともに、今までお支えをいただきましたことに、改めて心から感謝を申し上げますと発言をいたしました。以上…」





（スタジオ解説）（高山 基彦 キャスター）情報を改めて整理していきたいと思います。参院選の総括を取りまとめるための両院議員総会は、きょう午後1時半から始まりまして、先ほど終わりました、約3時間かかったわけですけれども、その中で、最大の焦点と言われていたのが、石破政権の屋台骨として支えていました森山幹事長の進退をどうするかという話です。先ほどの会見にもありましたように、森山幹事長、もう、辞職を、辞意を表明したという話も来ています。また、出席議員によりますと、きょうをもって、職を辞したいという話もあったということなんです。ただ、ある政権幹部からは、石破首相は、おそらく慰留するだろうという話がありました。青山さん、こちらというのはどういう風に…森山幹事長の進退というところなんですけれども…。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）これは想定通りなんですね。要は、辞任を表明するけれども、石破さんが慰留すると…。その慰留するということを、ここではっきり、慰留してどうこうと…結論を出すのではなくてですね、先ほど森山さんも言っていたように、首相に預けると進退を。つまり、その預けて預かったまましばらく、要は党の全体の人事を考える時まで引っ張るわけですね。その間に、来週の月曜日、要は総裁選の前倒しをするかしないか決まるわけです。つまり、そこまでに幹事長人事の結論は出さないという…ある意味やり方に出たということだと私は思います。（高山 基彦 キャスター）そして自民党は、きょうの両院総会の後、臨時の総裁選が必要かどうかの意向確認の手続きに入るということになります。臨時の総裁戦を行うためには、国会議員295人、そして、都道府県連の代表47人ですね、合わせて342人の、その過半数172人の要求が必要となってきています。また、ここに来てチーム石破、内閣からも総裁選を求める声が出てきています。神田法務大臣政務官が賛成でしたり、小林環境副大臣も賛成。その中にも、必要なら辞任するという言葉も出てきています。こうした声について、小泉農水大臣は、8月31日、理解を示しつつ、「一議員としてよく考えて総括をしっかりと見た上で考えたい」と話していまして、自身も閣僚としての立場と切り離して賛否を決める意向を示しています。（津川 祥吾 アンカー）青山さん、小泉さんは大臣ではありますが、今回の発言を見ると、なんと言いましょうか、特に内容がなかったというんでしょうか。どちらにもとれるような言い方をされてるかなと思ったのですが…。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）大臣でありながら一議員として、あえて言っているということは…自分はその総裁選の前倒しに賛成する可能性、含みを残したと見るべきだと思うんですね。自分が出る可能性もあるわですから、その時に署名しないで、他人のふんどしで総裁選に出た…みたいに思われるのは良くない。流れを見て出す可能性もあるということだと思います。（津川 祥吾 アンカー）その可能性は少し残しておきたい…。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）そうですね。やはり小泉さんの判断っていうのは、ものすごく大きな影響を与えると思いますね。（高山 基彦 キャスター）そして、この臨時の総裁選について、静岡県内の自民党議員で意思を示しているのが上の3名となっています。深沢衆院議員と、若林参院議員が臨時の総裁戦に賛成する考えでして、細野衆院議員は反対の意向です。自民党県連としては賛成する方針でして、9月6日に正式に決める予定です。また、その他の5人の議員に関しましては、私たちの取材に対して明確な態度を明らかにしていません。（津川 祥吾 アンカー）さあ、青山さん、これから、これについては各議員が態度を明らかにするということだと思いますが、この総括の中、「解党的出直し」というようなことも書かれましたが、過去にも何度もよく使われる用語であって、特別大きな総括ではなかったように、変わったようなところはなかったように感じたのですが、今、どこでみなさん悩んでいらっしゃるんですか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）きょうの両院議員総会の最大の焦点は…まず総括では、石破さんの責任というのは、はっきり、明言されなかった。そこに対して批判は必ず出るわけですね。そこで、まず、ものすごく謝罪しましたよね。本当にあの仲間を落としてしまったことは申し訳なかったと頭を下げた。さらに、あの焦点になっているのが、「然るべき時に、きちんとした決断をする」という言い方をした。つまり、これは解釈としては、「然るべき時にどこかで自分は身を引きます」…と言った。しかし、「然るべき時」というのは、ある意味、曖昧な言い方ですよね。これに対して、自民党の議員が、「身を引く覚悟を示したのでよし」…という風に、きょう思うのか、それとも、「延命のための“ごまかし”だ」ととらえるのか…。この判断がですね、総裁選前倒しにつながるかどうかの大きなターニングポイントになると思います。あと、石破さんは「道筋を示す」と言っていますが、「石破さんが道筋を示す必要があるのか、新しい人でもいいじゃないか」…という考えもあるのですね。この辺りの判断が、あす（3日）以降、大きく、総裁選前倒しの結果を左右することになると思います。