【ムリ！義母に援助1万円】産前産後、デリカシーゼロの義両親にドン引き…！＜第9話＞#4コマ母道場

もし「義母に毎月1万円の援助」を要求されたらどう感じますか？　「払いたくない！」「1万円くらいなら助けてあげたい」……いろいろな意見があると思いますが、結局のところ答えは「義実家との関係」に集約されるのかもしれません。今回は余裕のない家計のなか、義姉からこの要求をされてしまったママが主人公です。

第9話　距離を置いた理由



【編集部コメント】

こ、これはひどい。産前産後の恨みは一生、距離を置きたくもなりますね……！　義実家に対するドン引きエピソードはほかにもあるようで……。そんな数々があって、上の子が1歳を迎える頃にはほとんど交流がなくなっていたのだとか。それ以降、子育て面・金銭面ともにいっさい頼ったことはないそう。お正月やお盆なども、ヒロムさんだけ帰っていました。これは1万円を払いたくなくなるカオリさんの気持ちも理解できます……。

原案・ママスタ　脚本・ふみまる　　編集・みやび