セブン-イレブンで累計2億本を突破している「まるでシリーズ」に、梨フレーバーが帰ってきたと聞きつけ、発売日の8月26日（火）に近所のセブンに足を運びました。

セブン-イレブン「まるで和梨」

パッケージのみずみずしい梨の写真が目を引きます。2019年に初登場した「まるで和梨」ですが、今回のリニューアルで「さらにおいしくなった」とのこと。期待が高まります。

アイスケースには特大POPが掲げられていて、セブンの力の入れようがひと目でわかりました。

アイスバーの表面は薄い黄色で、まさに梨そのものの色合い。さっそくひと口かじってみると、まず、外側のザクザクとした氷の粒感に驚きました。凍らせた本物の梨をかじっているような、独特の歯ざわりです。



内側はとろけるような口どけで、果肉のようなやわらかい食感。外側と内側の食感の違いが見事で、梨のいろいろな表情を1度に味わえる構造です。

幸水と豊水の果汁を52パーセントも使っているだけあって、味わいはとても濃厚です。甘さはしっかりありながらも、梨特有のさっぱりとした後味もあって、くどさを感じません。酸味もほどよくきいていて、暑い日にぴったりの爽やかさです。

アイスというより、まるで、凍らせた梨そのものを食べているような驚きと満足感があります。

梨の風味は、最後のひと口までしっかりキープされていました。正直、「アイスで梨を表現するのは難しいかも」と半信半疑でしたが、これは大成功だと思います。

梨好きなら気に入るはず。逆に、梨があまり得意ではない人でも、アイスになることで食べやすくなっている気もします。

梨の旬は夏から秋にかけてですが、「まるで和梨」は年中味わえるのも魅力かもしれません。価格は192円（税込）で、カロリーは110キロカロリー。アイスにしては控えめなカロリーなのもうれしポイントです。

セブンプレミアムの「まるでシリーズ」は、“冷凍フルーツをそのまま食べているような体験”がコンセプト。

「まるでマスカットオブアレキサンドリア」「まるで完熟パイナップル」「まるで完熟マンゴー」など、ほかにもさまざまなラインナップがあります。

「まるで和梨」のクオリティを知ってしまったいま、ほかのフレーバーへの期待値もぐんと上がりました。



暑さがまだまだ続くこの時期。コンビニアイスの概念を超えた本格的な果実感がある1本を買いに、またセブンに走ろうと思いました。



（文＝minto）