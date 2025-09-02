URBAN RESEARCH限定発売♡Le Yucca’sの特別なローファー

イタリアの名門ファクトリーで生まれたシューズブランド「Le Yucca’s（レ ユッカス）」。日本人デザイナー村瀬由香氏の感性が息づく靴は、クラシックとモダンが調和した洗練のスタイルで多くのファンを魅了しています。そんなLe Yucca’sから実に3年ぶりとなる別注ローファーが登場。URBAN RESEARCHだけの特別仕様で、日常を上品に彩る一足です。

URBAN RESEARCHだけの特別仕様



別注 YEB2 LOAFER SUEDE

今回発売される「別注 YEB2 LOAFER SUEDE」は、イタリア・ボローニャの名門「Enzo Bonafe（エンツォ・ボナフェ）」の職人が、一足ずつハンドメイドで製作。

英国CHARLES F. STEAD社の上質なスエード「Superbuck」を採用し、淡い大人なブラウン“Snuff”カラーが登場します。

ゴールドのバックルがクラシックさとモダンを両立させ、履くだけで足元を格上げしてくれる一足です。

セサミストリートマーケット新作♡カフェ気分を味わえるスイーツモチーフ登場

歩きやすさも魅力のローファー



マッケイ製法のソールは、柔軟性と軽快さを備えているので、上品さと歩きやすさを兼ね備えています。スラックスに合わせてきれいめに、デニムやチノと組み合わせてカジュアルに。

幅広いコーディネートに映えるので、オンにもオフにも活躍します。ブランドロゴとURBAN RESEARCHのサインが一足ずつ手書きで入る特別仕様も、所有欲を満たしてくれるポイントです。

発売日と展開店舗をチェック



この特別なローファーは、2025年9月18日(木)より発売。取り扱いはURBAN RESEARCH ルミネ新宿店、URBAN RESEARCH KYOTO、URBAN RESEARCH ONLINE STOREの3店舗のみ。

価格は\171,666(税込)、サイズは39～44まで幅広く展開されています。手仕事のぬくもりと現代的な美しさが詰まった一足を、ぜひチェックしてみてください。

おしゃれを完成させる一足をあなたに♡



URBAN RESEARCH限定で登場するLe Yucca’sのローファーは、素材からデザインまでこだわり抜かれた特別な存在。上質でモダンなシルエットは、大人の女性の装いに自信と華やぎを与えてくれます。

足元から心がときめくような特別な体験を、この秋のコーディネートにも合わせてぜひ楽しんでみてください。