ロックやソーダ割りもおいしいが、お茶割りにすると飲みやすく料理とも抜群の味わいになる麦焼酎がある。「いいちこ」×うれしの茶という「いい茶こ」だ。この夏の定番として楽しんでみてほしい。

多彩な居酒屋料理に寄り添うお茶割りの実力『鮮魚と牛たん志満津』＠横浜

2枚看板は鮮魚の刺身と牛タン焼き。ならばどちらも食べるべし！

三崎などから届く新鮮な魚介の刺盛りは目も胃袋も歓喜するご覧の充実ぶりだし、牛タンだって見てくださいよ。最も柔らかいタン元を絶妙なミディアムレアに火入れした美しいロゼ色にうっとり、味わえばしっとりだ。皮付きのまま丸ごと1本仕入れ、店で丁寧に下処理する手間を惜しまないのはなるべく安く提供してお客さんに還元したいからだそう。

お刺身盛合せ5点盛り2500円（2人前〜）、いい茶こ550円

『鮮魚と牛たん 志満津』（手前）お刺身盛合せ 5点盛り 2500円（2人前〜） ※内容は仕入れで変わる （奥）いい茶こ 550円 写真は千葉の金目鯛など。新鮮な刺身に「いい茶こ」の香りと旨みが合う。「いいちこ」のボトル売りもあるのでティーバッグ等を追加注文して自分好みの割合で作るのも◎

なるほど地元で長年愛される理由がわかる。そんな名物の魚にも肉にもピタリとハマるお茶割りならやっぱり「いい茶こ」。刺身には「いいちこ」の芳しい香りと緑茶のほろ苦さが爽やかに寄り添い、牛タンに合わせれば肉の旨みをぐぐっと膨らませる。

「食中酒として最適な『いい茶こ』。スッキリした味なので最初の1杯目にもおすすめです」と岡本店長も太鼓判だ。

『鮮魚と牛たん 志満津』店長 岡本勇さん

店長：岡本勇さん「横浜で半世紀以上続いている老舗です」

『鮮魚と牛たん 志満津』

［店名］『鮮魚と牛たん志満津』

［住所］神奈川県横浜市西区南幸1-5-29太洋第二ビル地下1階

［電話］045-311-0954

［営業時間］11時半〜23時（22時LO）※子供は入店不可・金・土は翌3時まで営業することもあり

［休日］無休

［交通］JR線ほか横浜駅西口などから徒歩1分

地域のおいしさをサステナブルに楽しむ注目店『COYORI（コヨリ）』＠広尾

ローカル＆サステナブルをテーマに地域の食材のおいしさと価値を発信する場。カフェ、バー、ショップの3つの顔を持ち、各地の魅力的な食品や約70種の国産クラフトジンなど日本中の美味を気軽な雰囲気で楽しめる。

看板はオリジナルのクラフトジン「YORI」。廃棄されるはずの野菜や果物などで仕込んだもので、例えば赤ブドウの皮×八丁味噌など想像の遥か上をいく調合＆おいしさにただただ驚くばかりだ。

スペアリブ650円、ドライフルーツ500円、いい茶こ700円

『COYORI（コヨリ）』（料理手前から）スペアリブ 650円、ドライフルーツ 500円 （ドリンク）いい茶こ 700円 燻製にしたコク深いスペアリブの味を「いい茶こ」の爽やかさがまとめてくれる

「いい茶こ」を提供するのも九州発の『いいちこ』と『うれしの茶』のティーバッグで作るお茶割りが地方の味の楽しみ方として店のコンセプトと合うからだそう。

「麦焼酎の味わいがしっかり乗っていてお茶のクオリティーも高く、燻製やスパイスが効いた料理にも負けない」と代表の小口さん。“中”のお替わりで2〜3杯楽しめば環境にも懐にもやさしい味なのだ！

『COYORI（コヨリ）』代表 小口潤さん

代表：小口潤さん「まだ知らない地域の魅力に会いに来てください」

『COYORI（コヨリ）』

［店名］『COYORI（コヨリ）』

［住所］東京都渋谷区広尾5-14-4広尾SKビル2階

［電話］070-8315-0902

［営業時間］11時半〜23時

［休日］不定休※営業時間はSNSで要確認

［交通］地下鉄日比谷線広尾駅2番出口から徒歩1分

撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

