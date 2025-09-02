TBSの火曜ドラマ『初恋DOGs』が9月2日に放送される第10話で最終回を迎えます。

【写真】クランクアップを迎えて花束を抱える深田恭子と萩原利久

『初恋DOGs』は、主演の清原果耶が演じる愛を信じないクールな弁護士・愛子と、成田凌演じる動物しか愛せないこじらせ獣医・快の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。そんな2人の前に現れ、三角関係となる訳アリの韓国人御曹司・ソハを、日本のドラマ初出演となる韓国俳優ナ・イヌが演じます。

TBSドラマチームと韓国の制作会社STUDIO DRAGONが初の共同制作で送る『初恋DOGs』では、動物たちの素直で正直なかわいさと、前を向いて一歩を踏み出す元気と勇気を描きました。

最終回を前に、主演の清原をはじめキャスト陣がオールアップを迎えました。清原は、“愛犬”のサクラと共にオールアップ。「サクラ、本当にありがとうね！」と相棒を称え、「皆さんの存在に本当に助けられていました。ありがとうございます」とキャスト、スタッフへ感謝を伝えました。



火曜ドラマ『初恋DOGs』（c）TBS



火曜ドラマ『初恋DOGs』（c）TBS

初の獣医役に挑んだ成田は、「毎日現場で一緒に闘ってくださった皆さんのおかげで今日を迎えられました」と笑顔で撮了。“愛犬”の将軍が一足先にオールアップを迎えた際には、愛情いっぱいに抱きしめていました。

本作で日本のドラマに初出演したイヌは、「たくさんの素敵な方々に出会えたことで、ソハとして生きることができたと思います」と万感の思いを語り、撮影を通して絆を深めた清原、成田には「果耶！ いたずらをしても全て受け入れてくれてありがとう。アニキ！ おかげさまで本当に楽しかったです」とちゃめっ気たっぷりにコメント。

そして、深田恭子、萩原利久、森崎ウィン、なだぎ武、野呂佳代、永瀬莉子、NOA、円井わん、ジン・デヨン、宮澤エマ、宮崎秋人、岸谷五朗ら共演陣も続々とオールアップ。約４ヵ月に及んだ撮影を終え、『初恋DOGs』は無事にクランクアップを迎えました。



火曜ドラマ『初恋DOGs』（c）TBS



火曜ドラマ『初恋DOGs』（c）TBS

コメント全文

＜清原果耶＞

まずは本当に暑い中、毎日現場に来てくださったスタッフの皆さまに感謝を伝えたいです。皆さんの存在にいつも助けられていました。本当にありがとうございます。また、たくさんの動物の皆さま方にご協力いただいて無事に撮影できていた作品だと思うので、関わってくださった皆さまに感謝をお伝えしたいと思います。ありがとうございました！

＜成田凌＞

一人一人が色々なことと向き合いながら毎日を過ごしていたと思いますが、無事に終えることができました。大変でしたね（笑）。清原さんもおっしゃっていましたが、毎日現場で一緒に闘ってくださった皆さんのおかげで今日を迎えられたなと思うので、本当に感謝しかないです。ありがとうございました！

＜ナ・イヌ＞

終わったのが信じられません。僕には一瞬でした。たくさんの素敵な方々に出会えたことで、ソハとして生きることができたと思います。韓国から日本に来て大変なこともありましたが、とても楽しかったです。最後に僕の敬語が少し下手だったこと、理解してくれてありがとうございます（笑）。台本で日本語を覚えたので足りない部分も多かったと思いますが、皆さんのお陰で色々勉強になりました。本当にありがとうございました！



火曜ドラマ『初恋DOGs』（c）TBS