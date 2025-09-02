「はま寿司 日本旨ねた味めぐり 第2弾」スタート - 至福の一貫に「ガスえび」「岩手県産うに」登場
100円寿司チェーンの「はま寿司」は9月2日より、日本各地の旨ねたを楽しめる「はま寿司 日本旨ねた味めぐり 第2弾」を全国の店舗で開催している。
「はま寿司 日本旨ねた味めぐり 第2弾」
同フェアでは、身が締まっていて旨みの詰まった「九州産 生さば」が110円で登場。蒸すことで旨みを閉じ込めたジューシーな味わいの「青森県産大粒蒸しほたて」は、176円で販売される。
また、至福の一貫シリーズには、希少な“ガスえび”を楽しめる「兵庫県柴山・浜坂港水揚げガスえび(2尾)」(一部地域では3尾)と、とろけるような食感と濃厚な旨みが堪らない「岩手県産うに」が319円で登場する。
なお、いずれも数量限定につき無くなり次第終了となる。
「はま寿司 日本旨ねた味めぐり 第2弾」
同フェアでは、身が締まっていて旨みの詰まった「九州産 生さば」が110円で登場。蒸すことで旨みを閉じ込めたジューシーな味わいの「青森県産大粒蒸しほたて」は、176円で販売される。
また、至福の一貫シリーズには、希少な“ガスえび”を楽しめる「兵庫県柴山・浜坂港水揚げガスえび(2尾)」(一部地域では3尾)と、とろけるような食感と濃厚な旨みが堪らない「岩手県産うに」が319円で登場する。
なお、いずれも数量限定につき無くなり次第終了となる。