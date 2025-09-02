¥²¥¹¥È¤Ï¡Ö½ãÎõ¡×¤Î2¿Í¤È¡ÖSHOW-WA¡×¡¢NHKÊ¡²¬¤¬²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖÏ»¥µ¥Æ¡ª¡×¸ø³«¼ýÏ¿¤Î´ÑÍ÷Êç½¸Ãæ¡¢8ÆüÄù¤áÀÚ¤ê
¥È¡¼¥¯¤È¥é¥¤¥Ö¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À´ë²è¤â
¡¡¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¦¶å½£²Æì¤Îº£¤ò¤ªÆÏ¤±¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËNHKÊ¡²¬ÊüÁ÷¶É¤¬À©ºî¤¹¤ëÈÖÁÈ¡ÖÏ»¥µ¥Æ¡ª¡Á¶å½£²Æì¥µ¥Æ¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤¬20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥à¡¼¥É²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ö½ãÎõ¡×¤ÎÇòÀîÍµÆóÏº¤È¸å¾åæÆÂÀ¡¢6¿ÍÁÈ¤Î¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSHOW¡ÝWA¡×¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¡¢¥È¡¼¥¯¤È¥é¥¤¥Ö¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡»Ê²ñ¤ÏÊ¡²¬»Ôºß½»¤Î¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥ÈÉôÂâ¡×¤ÎÀÆÆ£Í¥¡¢ÌðÌî¤Ú¤Ú¤È¡¢Ê¡²¬¸©ºß½»¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼50ËüÄ¶¤ÎTikToker¤Þ¤¤¤Ñ¤ó¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À´ë²è¤ä¶å½£²Æì¤Î½Ü¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¾ðÊó¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¡Ö½ãÎõ¡×¤Ï2007Ç¯·ëÀ®¡£¥Ò¡¼¥í¡¼ÇÐÍ¥Ãæ¿´¤Î3¿ÍÁÈ¥à¡¼¥É²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡£ ¡ÖÌ´¤Ï¹ÈÇò¿Æ¹§¹Ô¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢²¹Íá»ÜÀß¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ18Ç¯¤Ë£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¡£ ºòÇ¯¡¢¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ìó8Àé¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£ º£²ó¤ÏÇòÀî¤È¸å¾å¤Î2¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖSHOW-WA¡×¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ò¸½Âå¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿½©¸µ¹¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î6¿ÍÁÈ¡£23Ç¯¤Ë¡ÖÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤Ê¡ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç3Àé¿Í°Ê¾å¤ÎÃæ¤«¤é Áª¤Ð¤ì¡¢ºòÇ¯¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¼ýÏ¿¤Ï20Æü¡¢NHKÊ¡²¬ÊüÁ÷¶É (Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÏ»ËÜ¾¾)¤Ç¡£¸á¸å5»þÈ¾³«¾ì¡¢¸á¸å5»þ50Ê¬³«±é¡£ ½ª±éÍ½Äê¤Ï¸á¸å7»þ¡£»öÁ°¿½¹þÀ©¤Ç¡¢8ÆüÄù¤áÀÚ¤ê¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¡£https://event.nhk.or.jp/e-portal/detail.html?id=3009
ÊüÁ÷¤Ï27Æü¸á¸å6»þ5Ê¬¡Á£¶»þ43Ê¬¡ãÁí¹ç¡¦¶å½£²ÆìÃÏÊý¡ä¡£ÇÛ¿®¤ÏÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡£30Æü¤Þ¤ÇNHK¥×¥é¥¹¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¸«Æ¨¤·ÈÖÁÈÇÛ¿®¤¬¤¢¤ë¡£10·î°Ê¹ß¤ÏNHK¤Î¿·¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNHK ONE¡×¤òÅÐÏ¿¤¹¤ì¤ÐÁ´¹ñ¤«¤é»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£