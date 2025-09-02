県内の高校生がデザインした観覧車が、長崎の魅力をのせて回ります。

長崎市茂里町の大型複合商業施設「みらい長崎ココウォーク」。

施設のシンボルでもある、地上約70メートルに達する観覧車に、今月から登場したのが…

（冷川小粹アナウンサー）

「観覧車の窓がステンドグラス風に飾られている。美術館の中にいるようできれい」

長崎市の花「アジサイ」に、かわいらしい「尾曲がりネコ」も。

みらい長崎ココウォークに登場した、ステンドグラス風の観覧車。

県の内外に平和の尊さを発信しようと「長崎・平和」をテーマに、全32台のゴンドラのうち4台が装飾されています。

2008年の開業以来、窓にデザインが施されるのは初めてだということです。

（冷川小粹アナウンサー）

「長崎ちゃんぽんに、龍踊も。

長崎の名物や名所がギュッと詰まっています。

ゴンドラが高いところに進むにつれて、外の光と相まってきれい」

このデザインを手掛けたのは、諫早市の長崎日大高校デザイン美術科の生徒4人です。

（長崎日大高校3年 小松 涼音さん）

「かわいくビビッドな色合いで描いているので、

それを見て『こんなところもあるんだ。ここに行ってみたい、これ食べてみたい』と思ってもらえたらいいなと思っています」

ステンドグラス風観覧車は、来年1月12日までの期間限定です。