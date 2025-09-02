次回 9月6日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。9月6日（土）の出演アーティスト・歌唱楽曲の情報を解禁！

日本テレビ系音楽番組に出演するのは7年ぶり！ラブソングの女王・西野カナが「with MUSIC」初歌唱！大ヒット曲「Darling」「トリセツ」の2曲メドレーと、最新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」のSPライブを披露する。

MC有働由美子・松下洸平とたっぷりトークも。デビューから17年間のトップアーティストとしての軌跡を振りかえる。当時18歳だった西野が音楽番組に初出演した当時のマル秘レア映像も公開！

スタジオには昨年、およそ6年ぶりに行ったライブで着用した衣装4着を持ち込み、ポイントを語る！

堂本光一・SixTONES・SKY-HI・＝LOVEの出演も決定！

10月から全国4都市で11公演のソロツアーの開催を発表した堂本は、最新曲「The beginning of the world」を披露。SixTONESは、2年連続パーソナリティーを務める日本テレビ系「第45回全国高等学校クイズ選手権」の応援ソングとしてRADWIMPS・野田洋次郎が書き下ろした最新曲「Stargaze」を披露。SKY-HIは、BE:FIRSTなどを輩出したBMSGとして3組目となるボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」のテーマ曲として書き下ろした新曲「At The Last」を披露。今月から全国8周年ツアーがスタートする指原莉乃プロデュースのアイドル・グループ ＝LOVEは「with MUSIC」初出演！最新曲をテレビ初披露する。

＜出演アーティスト＞※五十音順

＝LOVE、SKY-HI、SixTONES、堂本光一、西野カナ

■番組公式X：https://x.com/ntv_withmusic

■番組公式 Instagram ：https://www.instagram.com/withmusic_ntv/

■番組公式 TikTok ：https://www.tiktok.com/@ntv_withmusic

■番組公式YouTube：https://www.youtube.com/@ntv_withmusic

■TVer：https://bit.ly/ntv_withmusic_Art_TVer