女優の桜井日奈子(28)が2日に更新されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。海外旅行で起こったまさかのピンチを振り返った。

今回は、9月1日に放送された「激レアさんを連れてきた。」の未公開トークを配信。番組名にちなみ、“最近の激レアな体験”について聞かれると、桜井は「今年の1月にプライベートでニューヨークに行ったんです」と切り出した。

「私、まったく英語がしゃべれなくて。聞き取れもしないし、話せもしないんです。だから一緒に行った友達に全部任せていたんですけど…」と前置きしたうえで、「ホテルで部屋の電話が鳴ったんです」と、印象的な出来事を振り返った。

英語が話せる友人に電話対応を頼もうとしたものの、「そのとき友達はベッドの上で瞑想中で。瞑想って一度始めたら終わるまで動いちゃいけないんですよ。取ってくれないかな？って思ったけど、取ってくれませんでした」と、まさかの展開を説明。

どうにもならず、桜井が意を決して自分で電話に出たところ、「何言ってるかわからない。でも清掃の人だと思って、“One hour later OK?”って言ったら、たぶん通じたみたいで」と、英語が伝わったエピソードを明かし、「私の英語が初めて通じたんです！大きな一歩でした」と笑顔を見せていた。