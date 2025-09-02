石川県内灘町の生田町長は2日開かれた町議会で、2027年度中をめどに、能登半島地震の被災者に向けた復興公営住宅を整備するとしました。

内灘町・生田 勇人 町長：

「復興公営住宅の建設に向けた、調査設計費や土地購入費にかかる予算案を上程しております」



2日に開会した内灘町議会。



復興公営住宅の整備へ向けた設計費などを盛り込んだ、補正予算案が提出されました。



内灘町は、去年元日の地震により深刻な液状化現象に見舞われ、多くの建物や道路が被害を受けています。

復興公営住宅は、自宅の再建が困難な被災者が対象で、集合住宅2棟と80戸の戸建住宅が建設される予定だということです。



内灘町は現在、用地の取得を進めており、2027年度中の完成を目指すとしています。

一方、同じく2日に開会した輪島市議会では、坂口茂市長が、輪島市総合体育館と輪島野球場の供用を廃止するとしました。



市によりますと、両施設の敷地全体に地滑りが発生しているほか、地割れや屋根の崩落が確認されていることから、供用の再開を断念したということです。

輪島市では今後、市内の別の施設の代替利用を検討していくとしています。