サックスで機械の声を担当

俳優でサックス奏者の武田真治さんが2025年8月29日、大阪の関西国際空港で行われた日本航空（JAL）主催の「ガンダムJET」チャーターイベントに、トークゲストとして登壇しました。

【画像】この音がジオング…サックスでジオングの“声”を出す武田真治さん

チャーター機への搭乗前に行われたトークイベントで壇上に上がった武田さんは、「パビリオン（大阪・関西万博のGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION）に行っていない方には、何のことかわからないと思うんですが……ジオング役の武田真治です」と挨拶し、会場の笑いを誘いました。

武田さんは、同じく登壇していたガンダムパビリオン内映像の監督・辻本貴則さんからオファーを受け、ジオングの“声”をサックスで担当するという形で出演しました。

ガンダムシリーズの映像作品に関わることは、第一作『機動戦士ガンダム』（いわゆるファーストガンダム）を視聴していた武田さんにとって、「45年越しの夢」だったそうです。ただし、当初のオファー内容はよく理解できなかったとも明かしています。

辻本監督は、かつて『風の谷のナウシカ』でミュージシャンの布袋寅泰さんがギターで王蟲（オーム）の声を担当したように、楽器を使って人工知能を持つ機械（モビルスーツ）の声を表現したいと考えていたそうですが、その意図を説明するのは非常に難しかったようです。

武田さんは当時の様子を「なんか企画書は来てるんだけど、（担当者が）その企画書を読み解けなくて。ちょっと意味がわからないと。向こう（T3AAエンターテインメント）も『会って話さないと伝わらない』って。それくらい説明が難しいので、一度会いましょうと言われました」と回想しました。

その後、武田さんはさまざまな種類のサックスを使い、怒り、悲しみ、叫びなど、多様な“声”を表現したそうです。トークイベントの会場では、その音の一部も披露され、披露後には会場から拍手が起きました。これに対し武田さんは、「拍手いただけると嬉しいです。たぶん人前でやることは二度とないと思うんで」と話しました。

なお、武田さんと辻本監督は、チャーター機着陸後のお迎えにも参加。その様子は自身のInstagramにも投稿されており、「ガンダムJET」の前で記念撮影する姿や、一部参加者を万博会場まで送迎する「JAL×ガンダムのラッピングバス」について、「JAL×ガンダムのラッピングバス（内装はレストランタイプ!?）とも対面できて最高でした」と感想を綴っています。