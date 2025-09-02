西野カナ、7年ぶり日テレ系音楽番組出演 18歳当時のマル秘映像公開・ライブ衣装のポイント解説も【9月6日「with MUSIC」】
【モデルプレス＝2025/09/02】9月6日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜22時〜）より、出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。
【写真】西野カナ、ミニ丈衣装で美脚披露
日テレ系音楽番組に出演するのは7年ぶり。ラブソングの女王・西野カナが本番組で初歌唱する。MCの有働由美子・松下洸平とたっぷりトーク。デビューから17年間のトップアーティストとしての軌跡を振りかえる。
さらに、当時18歳だった西野が音楽番組初出演した当時のマル秘レア映像を公開。スタジオには2024年、およそ6年ぶりに行ったライブで着用した衣装4着を持ち込み、衣装のポイントを語る。
さらにヒット曲「Darling」と「トリセツ」の2曲メドレーと最新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」の SPライブを披露する。
10月から全国4都市で11公演のソロツアーの開催を発表した堂本光一は、最新曲「The beginning of the world」を歌唱する。
SixTONESは2年連続パーソナリティーを務める日テレ系「第45回全国高等学校クイズ選手権」の応援ソングとして RADWIMPSの野田洋次郎が書き下ろした最新曲「Stargaze」を披露する。
SKY-HIは、BE:FIRSTなどを輩出したBMSGとして3組目となる ボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」のテーマ曲として書き下ろした新曲「At The Last」を歌唱。
9月から全国8周年ツアーがスタートする指原莉乃プロデュースのアイドル・グループ＝LOVEの本番組初出演が決定。最新曲をTV初披露する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
