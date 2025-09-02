¡Ú9·î3Æü ¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡ÛÅìËÌ¡¦ËÌÎ¦¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸¤Î¤ª¤½¤ì Âç±«ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¡¡±«¤Ç¤âÌÔ½ë¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤é¤º Åìµþ¤Ï2ÆüÏ¢Â³¤Ç37¡îÍ½ÁÛ
9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âµÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºë¶Ì¤ÎÈ·»³¤Ï39.8¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ91ÃÏÅÀ¤Ç9·î¤Î1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢°Û¾ï¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¹¤â¤³¤ÎµÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤ÏÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¢¤¹¤âÌÔ½ë¤ª¤µ¤Þ¤é¤º¡Û
¤¢¤¹¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢
»¥ËÚ¡¡¡§27¡î¡¡¶üÏ©¡§22¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§31¡î¡¡À¹²¬¡§32¡î
ÀçÂæ¡¡¡§35¡î¡¡¿·³ã¡§31¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§31¡î¡¡¶âÂô¡§33¡î
Ì¾¸Å²°¡§37¡î¡¡Åìµþ¡§37¡î
Âçºå¡¡¡§36¡î¡¡²¬»³¡§36¡î
¹Åç¡¡¡§35¡î¡¡¾¾¹¾¡§33¡î
¹âÃÎ¡¡¡§34¡î¡¡Ê¡²¬¡§35¡î
¼¯»ùÅç¡§34¡î¡¡ÆáÇÆ¡§32¡î
Åìµþ¤Ï2ÆüÏ¢Â³¤Ç37¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢9·î¤Ë37¡î°Ê¾å¤¬2ÆüÂ³¤¯¤Î¤Ï²áµî¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢¼¼Æâ¤Ç¤âÇ®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÂ¤ï¤º¡¢¥¯¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ê¤ÉÎÃ¤ß½è¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÅìËÌ¤ÈËÌÎ¦¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸¤Î¤ª¤½¤ì¡Û
½ë¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢ËÌ¤«¤éÁ°Àþ¤¬Æî²¼¤·¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢ÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤Ç¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Á°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë½©ÅÄ¸©¡¢»³·Á¸©¡¢¿·³ã¸©¡¢ÉÙ»³¸©¡¢ÀÐÀî¸©¤Ç¤Ï¤¢¤¹¤ÎÌ¤ÌÀ¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢Âç±«ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Å¤¤Ãæ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ìë¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÍ½ÁÛ±«ÎÌ¡Ê¤¢¤¹Í¼Êý¤Þ¤Ç¡¦Â¿¤¤½ê¡Ë¡Û
ÅìËÌ¡¡¡¡:180¥ß¥ê
ËÌÎ¦¡¡¡¡:150¥ß¥ê
´ØÅì¹Ã¿®:120¥ß¥ê