¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÃÏ¿Ì¡¡µ¾À·¼Ô1411¿Í¤Ë¡¡Éé½ý¼Ô3100¿ÍÄ¶¡¡»³³ÙÃÏÂÓ¤Ç½¸Íî¸ÉÎ©¡Äµß½õ³èÆ°¤ÏÆñ¹Ò
¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÅìÉô¤Çµ¯¤¤¿ÃÏ¿Ì¤Îµ¾À·¼Ô¤¬¡¢¤ª¤è¤½1400¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¤È¥¿¥ê¥Ð¥ó»ÃÄêÀ¯¸¢¤ÎÊóÆ»´±¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éé½ý¼Ô¤Ï3100¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ»þ´Ö¤Î1ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÅìÉô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.0¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¿¥ê¥Ð¥ó»ÃÄêÀ¯¸¢¤ÎÊóÆ»´±¤Ï2Æü¡¢µ¾À·¼Ô¤¬1411¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢3124¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥ó¥¬¤Ê¤É¤Çºî¤é¤ì¤¿²È²°5400Åï¤¢¤Þ¤ê¤¬Â»²õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Èï³²¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¥¯¥Ê¡¼¥ë½£¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿·úÊª¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢Èï³²¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»³³ÙÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ëÂ¿¤¯¤Î½¸Íî¤¬ÅÚº½Êø¤ì¤Ê¤É¤Ç¸ÉÎ©¤·¡¢½Åµ¡¤Ê¤É¤ÎÈÂÆþ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µß½õ³èÆ°¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£