「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】 ポテトチップスの筒型紙容器 「上部の方に切れ目を入れて螺旋状に切っていくと 簡単に底の不燃ごみの部分と燃やす部分に分かれるので、やってみてください！」 【マシンガンズ滝沢】



滝沢秀一さんは、底の部分がアルミ加工されているポテトチップスの筒型の紙容器のごみについて、「このままでも大丈夫ですが」とした上で、「もし分別してもいいよという方がいましたら、上部の方に切れ目を入れて螺旋状に切っていくと 簡単に底の不燃ごみの部分と燃やす部分に分かれるので、やってみてください！」と呼びかけました。







滝沢秀一さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動につとめています。









※自治体によって該当のごみへの対応が違う場合があります。

参考にする場合はお住まいの自治体の対応をご確認ください。





【担当：芸能情報ステーション】