【線状降水帯】発生のおそれ 新潟県・富山県・石川県・秋田県・山形県

東北地方と北陸地方では、３日（水）未明から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。北日本では３日（水）にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。、、、を画像で掲載しています

前線が日本海から北日本にのびており、前線上の低気圧が日本海北部にあって東北東に進んでいます。この低気圧は３日（水）にかけて北日本付近を通過し、前線が本州付近を南下するでしょう。低気圧や前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込むため、引き続き北日本から西日本では３日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

予想降水量

東北地方ではこれまでの大雨により、土砂災害や洪水災害の危険度の高まっている所があります。北日本と東日本の日本海側を中心に、３日（水）にかけて、雷を伴った非常に激しい雨が降り、北日本と東日本の広い範囲で激しい雨が降って、大雨となる所があるでしょう。

▶２日（火）１８時～３日（水）１８時に予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 １８０ミリ

関東甲信地方 １２０ミリ

北陸地方 １５０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

［３日（水）未明～朝］ 新潟県、富山県、石川県 秋田県、山形県

【地図で確認】大雨警報・洪水警報の可能性がある地域は？

大雨警報・洪水警報だけでなく「土砂災害警戒情報」「記録的短時間大雨情報」「顕著な大雨に関する情報」が発表される可能性があります。今後発表する防災気象情報に留意してください。地元自治体が発表する避難情報などもこまめにチェックしておきましょう。

発雷確率のシミュレーション

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発雷確率が７５％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

雨シミュレーション（３０分ごと）

線状降水帯と考えられる雨雲が予想されています。しかし予報にはブレがありますので、最新の情報に注意しましょう。雨のシミュレーションは画像で確認できます。

・