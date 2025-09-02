ËÌÄ«Á¯¡¦¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬Ë¬Ãæ¡¡½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ä¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡¹³ÆüÀïÁè¾¡ÍøµÇ°¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊÍ½Äê
Ãæ¹ñ¤Ç¤¢¤¹¹Ô¤ï¤ì¤ë¹³ÆüÀïÁè¾¡ÍøµÇ°¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬ËÌµþ±Ø¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ø¤«¤é¶âÁí½ñµ¤ò¾è¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼ÖÎó¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤òJNN¤Î¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
JNN¤¬ÆÈ¼«¤Ç»£±Æ¤·¤¿¶âÁí½ñµ¤ò¾è¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÎó¼Ö¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤ò¾è¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÎó¼Ö¤¬ËÌµþÊý¸þ¤Ø¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¤³¤ÎÎó¼Ö¤¬¶¶¤òÅÏ¤ëÍÍ»Ò¤â»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸á¸å5»þ¤¹¤®¡¢Îó¼Ö¤ÏËÌµþ±Ø¤ËÅþÃå¡£±Ø¤«¤é¤Ï¶âÁí½ñµ¤ò¾è¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼ÖÎó¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¶âÁí½ñµ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÁí½ñµ¤ÎÃæ¹ñË¬Ìä¤Ï6Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ä¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤â²ñÃÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£