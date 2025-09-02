¡Ö¿Í¹©¸÷¹çÀ®¡×¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡¡2040Ç¯¤ËÎÌ»º²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡¡´Ä¶¾Ê
ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ñ¸»¤Ê¤É¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¿Í¹©¸÷¹çÀ®¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ä¶¾Ê¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£2040Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿Í¹©¸÷¹çÀ®¡×¤ÇÀ½Â¤¤·¤¿¹Ò¶õµ¡Ç³ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÎÌ»º²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í¹©¸÷¹çÀ®¡×¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Æó»À²½ÃºÁÇ¤Î¤Û¤«¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¿å¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¹Ò¶õµ¡¤Ê¤É¤ÎÇ³ÎÁ¤ä¿åÁÇ¤ò¿Í¹©Åª¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢´Ä¶¾Ê¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¡Ö¿Í¹©¸÷¹çÀ®¡×¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2030Ç¯¤Ë°ìÉô¤Ç¼ÂÍÑ²½¤·¡¢2040Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¹©¸÷¹çÀ®¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ò¶õµ¡¤ÎÇ³ÎÁ¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤·ÎÌ»º²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ò¼õ¤±¡¢ÀõÈø´Ä¶Âç¿Ã¤Ï¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¯¶¯ÎÏ¤ÊÃì¡×¡ÖÌÜÉ¸Åù¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤â»ëÌî¤Ë»Üºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£