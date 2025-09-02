ドル指数は上昇、ポンドドル急落がドル高に波及＝ロンドン為替



ドル指数は、ロンドン時間に入ってからドル高に動意付いている。英長期債利回りの急上昇を受けて、ポンドドルが急落。これを受けてドル全般にドル買い圧力が広がっている。



ドル指数は、東京朝方の９７．６２４を安値に、ロンドン朝方までに９７．９０付近まで上昇。ロンドン時間に入ると急速に上昇し、足元では高値を９８．４４７まで伸ばしてきている。ポンドドルが１．３５台前半から１．３３台後半へと急落する動きに反応した。



一連の動きを受けて、ドル指数は１０日線９８．１２０、２１日線９８．１７８を一気に上回った。



ドルインデックス＝98.41(+0.63 +0.65%)

外部サイト