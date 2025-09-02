「嫁いびりエスカレート！」新婚夫婦を襲う、縁を切ったはずの毒義母からの“執拗な電話攻撃”【作者に聞く】
これでもかと嫁をいびる毒義母に、ドケチで超自己中な夫。そのリアルすぎるストーリーが話題の漫画『義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜』。
毎日が発見ネットでの連載が2023年にコミカライズされるほど人気の同作は、SNSで「こんなお姑さんいるなんてビックリ」「先が気になって読み進めてしまった」などさまざまな感想が投稿されている。今回は、原作者のかづさん(@kadu0614)と漫画担当の赤星たみこさんにインタビューを行った(後編)。
本作で、2人の息子が独立し、現在は夫と猫と穏やかな生活を送る主婦・かづさん。しかし、この平穏な暮らしを手に入れるまでには、壮絶な日々があったという。
看護学生時代に病院実習で出会った秋彦と結婚を決意。新婚生活が始まった途端、義母から「言いなりになりなさい」という言葉とともに、執拗な電話攻撃が始まった。実は義母と夫の縁は、結婚を機に切ったはずだったのだ。
結婚後、縁を切ったはずの義母から強要されたことについて、かづさんは「義母はとにかく嫁を追い出すことに全力でした。嫁が自分から出て行けば慰謝料を払わずに済むと考えていたようです。嫁さえいなくなれば理想の後妻を迎えればいい、と」と語る。
■「シワが増えるか顔痩せか…」作者が語る“狂気の顔”の描き方
漫画を担当した赤星たみこさんには、義母の顔を描く際にこだわったところを尋ねた。「友達の漫画家とも話すのですが、ほとんどの漫画家はキャラクターの顔を描く場合、描きながらその表情をしているんです。私も、義母の顔を描きながら眉をしかめたり口をゆがめたりしているようです」と、そのユニークな作画方法を語る。
「あんな顔をするとシワが増えるか、またはあまりにもユニークで大きな表情だから筋肉を使って顔痩せするか…ぜひとも後者であってほしい！と思いつつ、今日も狂気の顔をしつつ描いているはずです！しかし毎回、表情がどんどんエスカレートしているので、バリエーションがなくなりそうでつらいです…」と、苦労を述べた。
かづさんの行動力と人間力、さらにそれを臨場感溢れる絵で表現する赤星さんの漫画。2人の強力なタッグにより、読み応え抜群の漫画となっている『義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜』。まだ読んでいない人は、ぜひ読んでみてほしい。
