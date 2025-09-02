¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè21ÏÃ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡õ¤¢¤é¤¹¤¸¸ø³«¡¡¡È²ø¥À¥óº×¡É¤¬ÃæÃÓÂÞ¸ø±à¤Ç9·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤Ø
¡¡MBS¡¿TBS·Ï¤Î¥¹ー¥Ñー¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥àTURBOÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè22ÏÃ¡Ö¥â¥Æ¤ëÈë·í¤Ï¤Ê¤ó¤À¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1,000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢½¸±Ñ¼Ò¤Î¥Þ¥ó¥¬»ï¥¢¥×¥ê¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡ÊËè½µ²ÐÍËÆü¹¹¿·¡Ë¤ÎÎ¶¹¬¿¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥È¥ë¡õÀÄ½ÕÊª¸ì¡£TV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬2024Ç¯10·î～12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡¥ßー¥³¤È¥àー¥³¤Ë¡È¶â¤Î¶Ì¡É¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¥â¥â¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥ª¥«¥ë¥ó¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¶µ¼¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥ª¥«¥ë¥ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤á¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³Ø¹»½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¥â¥â¤È¥ª¥«¥ë¥ó¤Ï¶â¤Î¶Ì¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦±½¤ÎÃÄÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤òÈø¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤êÃË»Ò¡¦¶âÂÀ¡Ä¡Ä¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤á¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡¦ºäÅÄ¶âÂÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÑ¿È¤·¤¿¥ª¥«¥ë¤È¥â¥â¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢9·î13Æü¤Ë¡¢Åìµþ¡¦ÃæÃÓÂÞ¸ø±à¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù²ø¥À¥óº×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù²ø¥À¥óº×¤Ï¡¢¥À¥ó¥À¥À¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿±ïÆüÉ÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡Èµ´Æ¬¥Ê¥¤òÅÝ¤»!!¡É¡Ö¥â¥â¤Î¼ê¤ÇÅª¤¢¤Æ¡×¤ä¡¢¹âÂ®¤Ç¤Ê¤¬¤ì¤ë¡©¡Ö¥ª¥«¥ë¥ó¤Î¶â¤Î¶Ì¤¹¤¯¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Â·¤¦¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¥¸¥¸¡Ê¼Ù»ë¡Ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢¿å¤ËÉâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç±¿Àª¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤ª¤ß¤¯¤¸¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿ー¥Ü¥Ð¥Ð¥¢¤ä¥»¥ë¥ÝÀ±¿Í¤Î¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¥Á¥ó¥É¥ó²°¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë