実写映画『ヒックとドラゴン』が9月5日に公開される。

参考：実写版『ヒックとドラゴン』北米No.1発進、ヒットの方程式は『リロ＆スティッチ』そっくり

本作は、ドリームワークス・アニメーションが手がけたアニメーション映画『ヒックとドラゴン』の実写版。これまでのアニメーションシリーズ手がけてきたディーン・デュボアが監督を続投した。

自然豊かな土地での暮らしをドラゴンと戦うことで守ってきたバイキング一族。ある日、ヒックは森の中で傷ついて横たわる一匹のドラゴン、トゥースと出会う。運命的な出会いを皮切りに、彼らは試練を乗り越え確かな友情を育んでいく。ヒックとトゥースの友情はバイキングとドラゴンの果てなき争いの中でどんな未来を迎えるのか。

リアルサウンド映画部では、映画の公開を記念して、『ヒックとドラゴン』特製ドラゴンデザインキャップ（大人サイズ）を3名様にプレゼント。応募方法は以下のとおり。

【応募方法】リアルサウンド映画部の公式X（旧Twitter）をフォロー＆該当ポストをリポストのみ。

※当選後、住所の送付が可能な方のみご応募ください。個人情報につきましては、プレゼントの発送以外には使用いたしません。※複数のお申し込みが発覚した場合､ご応募は無効とさせていただく場合がございます｡※営利目的の転売は固くお断りいたします。発見した場合は然るべき対応をとらせていただきます。

＜リアルサウンド映画部 公式X＞https://x.com/realsound_m

＜応募締め切り＞9月8日（月）

（文＝リアルサウンド編集部）