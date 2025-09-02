【あすの天気】東北・北陸で線状降水帯発生の恐れ 大雨災害の危険度が急激に高まる
■全国の3日（水）の天気
活発な前線が、ゆっくり本州付近を南下する見込みです。秋田県、山形県、新潟県、石川県では、未明から朝にかけて、富山県では明け方から朝にかけて、線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。
3日夕方までの予想雨量は、東北で180ミリ、北陸で150ミリとなっていて、線状降水帯が発生した場合は、雨量がさらに増えるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。暗い時間に災害が発生するおそれがあります。状況が悪化する前の避難や、川や崖から離れた少しでも安全な場所で過ごすなど、対策をして下さい。
東北や北陸の雨は、昼頃にはやむ所が多く、午後は晴れる見込みです。西・東日本の太平洋側は、晴れ間がありますが、大気の状態は不安定で、午後は関東で、雷を伴って非常に激しい雨の降る所がありそうです。天気の急変にご注意下さい。
沖縄は、湿った空気の影響で、雨が降るでしょう。最低気温は25℃前後で、東北南部から西の広い範囲で熱帯夜となるでしょう。最高気温は西・東日本で35℃前後の所が多く、関東や東海では、体温を上回る暑さとなる所もありそうです。
予想最低気温（前日差）
札幌 21℃（ -1 真夏並み）
仙台 26℃（±0 熱帯夜）
新潟 24℃（ -2 真夏並み）
東京都心 27℃（±0 熱帯夜）
名古屋 27℃（±0 熱帯夜）
大阪 28℃（ -1 熱帯夜）
広島 27℃（ -1 熱帯夜）
高知 25℃（±0 熱帯夜）
福岡 27℃（＋4 熱帯夜）
鹿児島 26℃（ -1 熱帯夜）
那覇 27℃（±0 熱帯夜）
予想最高気温（前日差）
札幌 27℃（＋3 真夏並み）
仙台 35℃（ -2 猛暑日）
新潟 31℃（ -4 8月中旬）
東京都心 37℃（±0 猛暑日）
名古屋 37℃（ -1 猛暑日)
大阪 36℃（＋1 猛暑日）
広島 35℃（＋1 猛暑日）
高知 34℃（±0 真夏並み）
福岡 35℃（＋3 猛暑日）
鹿児島 34℃（＋1 真夏並み）
那覇 32℃（ -1 真夏並み）
■全国の週間予報
4日は、九州の南に熱帯低気圧が進みそうです。西・東日本の太平洋側には湿った空気が流れ込み、雨が降るでしょう。激しく降って大雨となる所がありそうです。5日は、西日本太平洋側から東北で雨が降り、四国から関東で雨量が多くなりそうです。6日は天気が回復して全国的に晴れますが、7日は北海道や東北北部で天気が崩れ、8日は全国的に曇りや雨の所が多くなるでしょう。広く雨の降る5日は、猛暑が和らぎますが、6日以降は西日本や東海で再び猛烈な暑さになりそうです。