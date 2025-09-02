■全国の3日（水）の天気

活発な前線が、ゆっくり本州付近を南下する見込みです。秋田県、山形県、新潟県、石川県では、未明から朝にかけて、富山県では明け方から朝にかけて、線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。

3日夕方までの予想雨量は、東北で180ミリ、北陸で150ミリとなっていて、線状降水帯が発生した場合は、雨量がさらに増えるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。暗い時間に災害が発生するおそれがあります。状況が悪化する前の避難や、川や崖から離れた少しでも安全な場所で過ごすなど、対策をして下さい。

東北や北陸の雨は、昼頃にはやむ所が多く、午後は晴れる見込みです。西・東日本の太平洋側は、晴れ間がありますが、大気の状態は不安定で、午後は関東で、雷を伴って非常に激しい雨の降る所がありそうです。天気の急変にご注意下さい。

沖縄は、湿った空気の影響で、雨が降るでしょう。最低気温は25℃前後で、東北南部から西の広い範囲で熱帯夜となるでしょう。最高気温は西・東日本で35℃前後の所が多く、関東や東海では、体温を上回る暑さとなる所もありそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 21℃（ -1 真夏並み）

仙台 26℃（±0 熱帯夜）

新潟 24℃（ -2 真夏並み）

東京都心 27℃（±0 熱帯夜）

名古屋 27℃（±0 熱帯夜）

大阪 28℃（ -1 熱帯夜）

広島 27℃（ -1 熱帯夜）

高知 25℃（±0 熱帯夜）

福岡 27℃（＋4 熱帯夜）

鹿児島 26℃（ -1 熱帯夜）

那覇 27℃（±0 熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌 27℃（＋3 真夏並み）

仙台 35℃（ -2 猛暑日）

新潟 31℃（ -4 8月中旬）

東京都心 37℃（±0 猛暑日）

名古屋 37℃（ -1 猛暑日)

大阪 36℃（＋1 猛暑日）

広島 35℃（＋1 猛暑日）

高知 34℃（±0 真夏並み）

福岡 35℃（＋3 猛暑日）

鹿児島 34℃（＋1 真夏並み）

那覇 32℃（ -1 真夏並み）

■全国の週間予報

4日は、九州の南に熱帯低気圧が進みそうです。西・東日本の太平洋側には湿った空気が流れ込み、雨が降るでしょう。激しく降って大雨となる所がありそうです。

5日は、西日本太平洋側から東北で雨が降り、四国から関東で雨量が多くなりそうです。6日は天気が回復して全国的に晴れますが、7日は北海道や東北北部で天気が崩れ、8日は全国的に曇りや雨の所が多くなるでしょう。広く雨の降る5日は、猛暑が和らぎますが、6日以降は西日本や東海で再び猛烈な暑さになりそうです。