

新曲「子うさぎ」を歌唱するのん

NHK Ｅテレ「オハ！よ〜いどん」（毎週土曜 朝7時〜放送）９月第一週の放送に、のんが登場。子どもたちへのメッセージをこめた新曲をテレビ初披露。コージ園長（今田耕司）・よしお兄さん（小林よしひさ）と、もう中学生は小学校を訪問。小学生の「楽しい！」に迫る。

【写真】Ｅテレ「オハ！よ〜いどん」場面カット

今回の「オハ！よ〜いどん」番組定番コーナー「朝の会」のゲストは、のん。見た目と味が違う「びっくり料理」でみんなを驚かせることが大好きなお友だちのお話を聞く。近所に住むおばあちゃんのために、お菓子の材料だけで作った「サンドイッチ弁当」。その見事な出来栄えにビックリ。

のんが歌うのは、新曲「子うさぎ」。デビューのころから描いていた物語を改訂して発表した絵本『キュートなうさちゃん。ヒゲの会』の主人公をイメージして、のんが作詞した曲。子どもの前向きな気持ちを応援するすてきな歌。テレビ初披露。のんは、「オハどん体操」にも参加する。

小学校ロケ企画では、コージ園長とよしお兄さん、もう中学生が東京・渋谷の笹塚小学校へ。イマドキ小学生の本音に迫る意識調査ゲームで、けん玉ジャグラーの妙技や切れ味鋭い一発芸に大かっさい。みんなで一緒に勉強したり遊んだりできる「学校」の楽しさを再発見していく。

のんコメント

「オハ！よ〜いどん」で、のん3rdアルバム「Renarrate」に収録されている「子うさぎ」という曲を初歌唱させていただきました。自分の"好き"を大事にしようとするうさちゃんを書いた曲です。大人も子供も、それぞれに何かが届けばいいな。オハどん体操楽しかったです。のん【放送予定】 オハ！よ〜いどん＜Ｅテレ＞９月６日（土） 午前７時００分〜７時２９分（再放送） ９月１２日（金） 午後４時３０分〜４時５９分※ＮＨＫプラスで配信予定番組HP https://www.nhk.jp/p/ohayoidon＜出演＞コージ園長（今田耕司）、よしおにいさん（小林よしひさ）ゲスト：のん、もう中学生、東京都渋谷区立笹塚小学校の皆さん