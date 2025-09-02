のん、Ｅテレ「オハ！よ〜いどん」ゲスト出演 新曲「子うさぎ」初披露
新曲「子うさぎ」を歌唱するのん
NHK Ｅテレ「オハ！よ〜いどん」（毎週土曜 朝7時〜放送）９月第一週の放送に、のんが登場。子どもたちへのメッセージをこめた新曲をテレビ初披露。コージ園長（今田耕司）・よしお兄さん（小林よしひさ）と、もう中学生は小学校を訪問。小学生の「楽しい！」に迫る。
今回の「オハ！よ〜いどん」番組定番コーナー「朝の会」のゲストは、のん。見た目と味が違う「びっくり料理」でみんなを驚かせることが大好きなお友だちのお話を聞く。近所に住むおばあちゃんのために、お菓子の材料だけで作った「サンドイッチ弁当」。その見事な出来栄えにビックリ。
のんが歌うのは、新曲「子うさぎ」。デビューのころから描いていた物語を改訂して発表した絵本『キュートなうさちゃん。ヒゲの会』の主人公をイメージして、のんが作詞した曲。子どもの前向きな気持ちを応援するすてきな歌。テレビ初披露。のんは、「オハどん体操」にも参加する。
小学校ロケ企画では、コージ園長とよしお兄さん、もう中学生が東京・渋谷の笹塚小学校へ。イマドキ小学生の本音に迫る意識調査ゲームで、けん玉ジャグラーの妙技や切れ味鋭い一発芸に大かっさい。みんなで一緒に勉強したり遊んだりできる「学校」の楽しさを再発見していく。