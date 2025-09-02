¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¥â¥â¤È¥ª¥«¥ë¥ó¡¢¡È¶â¤Î¶Ì¡É¤òÃµ¤·¤Ë±½¤ÎÃÄÃÏ¤Ø¡¡Âè22ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¸ø³«
¡¡TBS¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¿¼0¡§26 ¢¨£´Æü¤Ï¿¼0¡§31¡Á¡Ë¤ÎÂè22ÏÃ¡Ö¥â¥Æ¤ëÈë·í¤Ï¤Ê¤ó¤À¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬2Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥â¥â¤Î¼ê¤ÇÅª¤¢¤Æ¡¢¥ª¥«¥ë¥ó¤Î¶â¤Î¶Ì¤¹¤¯¤¤¡Ä¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù±ïÆüÉ÷¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÎîÇÞ»Õ¤Î²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¥â¥â¡Ê°½À¥Åí¡Ë¤È¡¢Æ±µéÀ¸¤Ç¥ª¥«¥ë¥È¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥ª¥«¥ë¥ó¡Ê¹âÁÒ·ò¡Ë¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ø´ñ¸½¾Ý¤ÈÀï¤¦¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯²ø´ñ¥Ð¥È¥ë¡õÀÄ½ÕÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥«¥ë¥È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥È¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬2024Ç¯10·î¡Á12·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè22ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥ß¡¼¥³¤È¥à¡¼¥³¤Ë¡È¶â¤Î¶Ì¡É¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¥â¥â¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥ª¥«¥ë¥ó¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¶µ¼¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥ª¥«¥ë¥ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤á¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³Ø¹»½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¥â¥â¤È¥ª¥«¥ë¥ó¤Ï¶â¤Î¶Ì¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦±½¤ÎÃÄÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤òÈø¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤êÃË»Ò¡¦¶âÂÀ¡Ä¡£
