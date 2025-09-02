県内の最低賃金について協議を続けてきた審議会が2日、最低賃金を78円引き上げ「1031円」に改定するよう、長崎労働局に答申しました。

上げ幅は過去最大で、1000円を超えるのは県内では初めてです。

（長崎地方最低賃金審議会 深浦 厚之 会長）

「長崎県の最低賃金を78円引き上げ、1時間1031円効力発生の日を、令和7年12月1日とするよう答申する」

全ての労働者に支払わなければならない最低限の賃金＝最低賃金。

その改定について話し合う会合を開いた審議会は、長崎労働局に対し、最低賃金を現在の時給953円から「1031円」に引き上げるよう答申しました。

今年度の改定を巡っては、これまでに専門部会が4回開かれましたが、労働者側と経営者側の意見がまとまらず、継続審議に…。

2日の協議でも8人の委員のうち、経営者側の3人が反発して退席しましたが、その後採決が行われ、最低賃金を「1031円」とすることが賛成多数で決まりました。

国の諮問機関「中央最低賃金審議会」が示した引き上げ額の目安「64円」を14円上回る、「78円」を上乗せした形です。

（労働者代表委員 連合長崎 岩永 洋一 事務局長）

「長崎県の物価上昇が大きくなっている中で、一定評価される。賃上げの流れを止めることはできない」

一方で答申には、中小企業や小規模事業者に対する助成支援の要望も盛り込まれました。

（使用者代表委員 県経営者協会 峯下 隆久 専務理事）

「特に中小小規模事業者に、厳しい内容になった。受け入れられない金額になっているので、採決は退席した。(国に対し）賃上げをした事業者には、税制の緩和を引き続きお願いしたい」」

県内の最低賃金は、10年前の2015年度は694円でした。

年々上がり続け、昨年度は過去最大の上げ幅となる、55円の上昇に。

今年度は、それをさらに上回る78円の引き上げで、1031円となりました。

最低賃金が1000円を超えるのは県内では初めてです。

（10代）

「もっと物価が上がってくると思うので、それに見合うくらい上がってほしい」

（10代）

「自分の欲しいもの、洋服とかに使うことが多いのでうれしい。もうちょっと上がってほしい」

（20代）

「バイトをする人も増えるのではないか。いい傾向ではあると思う。家が自営業だが、父がしんどいと言っているところがあったので、僕たちの生活も危うくなってしまう問題もあるので、本当に難しい」

2日から15日間の異議申し立て期間が設けられ、最低賃金は12月1日から適用される見込みです。