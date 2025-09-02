6日放送『with MUSIC』出演者＆歌唱曲発表 7年ぶり日テレ音楽番組出演の西野カナ、堂本光一、SixTONESら
有働由美子がMC、松下洸平がアーティストナビゲーターを務める6日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）の出演アーティストと歌唱楽曲が2日、発表された。
【写真】堂本光一、西野カナも…『with MUSIC』一覧
同局音楽番組に7年ぶり出演となる西野カナはデビューから17年間のトップアーティストとしての軌跡を振り返り、当時18歳だった西野が音楽番組初出演した当時のレア映像を公開する。スタジオには昨年、およそ6年ぶりに行ったライブで着用した衣装4着を持ち込み衣装のポイントを語る。
さらに大ヒット曲「Darling」と「トリセツ」の2曲メドレーと最新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」のSPライブを披露する。
このほか、10月から全国4都市で・11公演のソロツアーの開催を発表した堂本光一の歌唱が決定。最新曲「The beginning of the world」を披露する。SixTONESは2年連続パーソナリティーを務める日テレ系『第45回全国高等学校クイズ選手権』の応援ソングとしてRADWIMPS・野田洋次郎が書き下ろした最新曲「Stargaze」をパフォーマンス。
SKY-HIはBE:FIRSTなどを輩出したBMSGとして3組目となる ボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』のテーマ曲として書き下ろした新曲「At The Last」を歌唱。今月から全国8周年ツアーがスタートする指原莉乃プロデュースのアイドル・グループ＝LOVEの同番組初出演が決定。最新曲をテレビ初披露する。
