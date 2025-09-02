俳優の川崎麻世が9月1日に自身のアメブロを更新。俳優の別所哲也の還暦を祝うパーティに出席したことを報告した。

【映像】川崎麻世、工夫された2つの愛妻弁当を公開

この日、川崎は「昨日は約20年住んでた懐かしい街 恵比寿にあるブルーノートで後輩俳優の別所哲也くん還暦バースデーパーティーがあった」と報告。別所について「1988年坂東玉三郎さん演出大竹しのぶさん主演の舞台『ガラスの仮面』で共演し仲良く」「そして今年ショーミュージカル『ドリームハイ』で久しぶりに共演し再会した」と説明した。

続けて、パーティでは「素晴らしい歌を披露してくれたよ」とステージ上の別所の姿を公開。他の出席者についても触れ「大黒摩季さんが藤原紀香ちゃんと俺を見て『翔んで埼玉』のカップルを生で見てる〜と言ってた」と3ショットとともにつづった。

さらに「『ドリームハイ』で共演した長谷川初範さん 我々の結婚式にも来てくれた神田うのちゃん」「南果歩ちゃんも1988年の『ガラスの仮面』で初共演したので別所くん果歩ちゃんとは懐かしい仲間達だ」など、豪華な出席者らとの写真を次々と公開。最後に「沢山の懐かしい仲間達に出逢えて嬉しかった」と述べ「改めて別所くん還暦おめでとう」と祝福の言葉をつづり、ブログを締めくくった。

※川崎の崎は正式には「たつさき」