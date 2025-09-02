²ÃÆ£Âç¸ç¡¢M!LK±öºêÂÀÃÒ¡È¥¿¥¯¥ß¡É¤Ø¤Î°¦ÇúÈ¯¡Ö¾È¤ì¤ë½Ö´Ö¤ÏÁ´Éô¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×¡¡¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤â¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤Ã¤ÆÂç»ö¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤Î±öºêÂÀÃÒ¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£Âç¸ç¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³Ø±àBL¾®Àâ¤Î¡È¶â»úÅã¡É½é¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¥·¥ê¡¼¥º -Drama-¡Ù´°À®È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¶»¥¥å¥ó¤·¤¿½Ö´Ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤Ë¾Ð´é¡ª9·îÃæ¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë±öºêÂÀÃÒ¡õ²ÃÆ£Âç¸ç
¡¡¡Ø¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢1992Ç¯¤Î´©¹Ô³«»Ï°ÊÍè¡¢Îß·×500ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¿Íµ¤¾®Àâ¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢±öºê¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦ÍÕ»³Â÷À¸¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¯¥ß¡Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¼ç±é¤È¤Ê¤ëÎø¤ÎÁê¼ê¡¦ºêµÁ°ì¡ÊÄÌ¾Î¡§¥®¥¤¡Ë¤ò²ÃÆ£¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡2¿Í¤ÏËÜºî¤¬½é¶¦±é¡£»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¼¢²ì¸©Æâ¤Î±Ø¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¼Ö¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£±öºê¤Ï¡Ö½¸¹ç¤·¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤é¡Ê²ÃÆ£¤¬¡Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡ØËÜÅö¤Ë¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¥³¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¼ÖÃæ¤Ç¡¢¡Ø¼¢²ì¤Ë¤â¥É¥ó¥¤¢¤ë¤ó¤ä¡©¡Ù¡¢¡Ø´Ýµµ¤¢¤ë¤ä¤ó¡ª¡Ù¤È¤«¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢»£±Æ¤è¤ê¤â¤´¤Ï¤ó¤ò³Ú¤·¤à¥¿¥¤¥×¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂè°ì°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢²ÃÆ£¤Ï¼ÖÆâ¤Ç¤Î½éÂÐÌÌ¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Æ±¤¤Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡Ê»öÁ°¤Ë¡Ë¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½Ò²û¡£¤½¤Î¸å¡¢»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤â¸ß¤¤¤ÎÎÉ¤¤°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢²ÃÆ£¤Ï¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡»£±Æ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î»Ñ¤Ë»×¤ï¤º¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢±öºê¤Ï¡Ö1ÏÃ¤Ç¡¢2¿Í¤¬¿©Æ²¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤ËÏ²¼¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡ØÁö¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡ÊÁáÊâ¤¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡Ë¥¹¡¼¥Ã¤È¤Ê¤ë¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï·ë¹½¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£²ÃÆ£¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¥¿¥¯¥ß¤Ë¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Æ¤ë¤«¤é·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÇº¤ß¤Ä¤Ä¡Ö¡Ê¥¿¥¯¥ß¤¬¡Ë¾È¤ì¤ë½Ö´Ö¤ÏÁ´Éô¥«¥ï¥¤¥¤¡ªÌÜ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ°ÍÉ¤·¤Æ¡Ø¤¦¤¥¤¥¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë½Ö´Ö¤Ï¥«¥ï¥¤¥¤¤·¡¢¡Ø°¦¤·¤Æ¤ë¡Ù¤È¤«¡Ø¹¥¤¤À¤è¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿»þ¤ÎÉ½¾ð¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×¤È¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥¿¥¯¥ß¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
