モモの手で的あて、オカルンの金の玉すくい…『ダンダダン』縁日風コンテンツを楽しむ『怪ダン祭』開催決定
TBSほかにて放送中のテレビアニメ『ダンダダン』第2期（毎週木曜 深0：26 ※4日は深0：31〜）のイベント『怪ダン祭』が、13日に東京・中池袋公園にて開催されることが決定した。
【場面カット】目的は金の玉？噂の団地へ向かったモモとオカルン
『怪ダン祭』は、ダンダダンのキャラクターに関連した縁日風コンテンツを楽しむことができるイベント。“鬼頭ナキを倒せ!!”「モモの手で的あて」や高速でながれる？「オカルンの金の玉すくい」など、さまざまなコンテンツで遊ぶことができる。コンテンツに参加するとジジ（邪視）がデザインされた、水に浮かべることで運勢が浮かび上がるおみくじがプレゼントされる。またターボババアやセルポ星人のグリーティングとともにチンドン屋も登場し、池袋の街を盛り上げる。
本作は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中の人気漫画が原作で、霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ（綾瀬桃）と、同級生でオカルトマニアのオカルン（高倉健）が、さまざまな怪奇現象と戦うオカルティック怪奇バトル＆青春物語が描かれている。
オカルトをテーマにした一風変わったバトルファンタジーが話題を呼び、累計発行部数は1000万部を突破し、テレビアニメ第1期が2024年10月〜12月にかけて放送。第2期が今年7月より放送されている。
イベントは、13日の午前10時〜午後6時に開催される。
