TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のBEOMGYU（ボムギュ）が自身のInstagramを更新。大阪の街で撮影した、“エモい”夜景ショットを公開した。

【写真】夏の夜に大阪の街散歩するTXTボムギュの儚い横顔（3枚目）／“エモい”ボムギュ日本でのショット（梅田、竹芝、軽井沢、北新地の4投稿）

■ボムギュ（TXT）が見た大阪の夜景をファンにシェア

TOMORROW X TOGETHERは8月31日、大阪で4th Album『The Star Chapter: TOGETHER』の発売記念イベント「ミート&グリート」を開催。今回の写真は、その合間に撮影されたものとみられる。

ボムギュは、Vaundyの「踊り子」をBGMに、9枚の写真を投稿。大阪の夜景写真を交えながら、階段に佇む姿を上から切り取った写真（2、6、7枚目）、道端に座り込みヘッドホンで音楽を聴く横顔（3枚目）、カーブミラー越しのショット（5枚目）や、夜の街で遠くを見つめる姿（8枚目）など、どこか儚くも切ない空気感が漂う。

ラストには、キャプションに添えられた絵文字とリンクする“月”の写真も。ボムギュの視点を通して、大阪の夏の夜の情景が詰め込まれた投稿となっている。

SNSでは「夏の終わり×ボムギュはエモい」「日本での夜のお散歩インスタありがたい」「めっちゃイケメン…」「梅田のあたりにいたなんて！！」「ゆっくりできる時間あったことが嬉しい」「いつもの道が素敵に見える」などファンの様々な感想が寄せられている。

■写真：過去にも大阪・梅田、東京・竹芝、軽井沢で…日本で散歩を楽しむボムギュ