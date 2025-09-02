『with MUSIC』に“ラブソングの女王”西野カナが降臨！音楽番組に初めて出演した際の(秘)レア映像の公開も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月6日22時より放送の『with MUSIC』（日本テレビ系）の豪華出演アーティストと歌唱楽曲が発表。西野カナとMCの有働由美子、アーティストナビゲーターの松下洸平とのトークもたっぷりフィーチャーされる。

■ラブソングの女王・西野カナの軌跡

日テレ系音楽番組に出演するのは7年ぶりとなる、西野カナ。番組では「西野カナ年表」に沿って、デビューから17年間の西野のラブソングの女王としての軌跡を振り返る。18歳だった西野が、音楽番組初めて出演した当時の(秘)レア映像の公開も！

さらに大ヒット曲「Darling」と「トリセツ」の2曲メドレーと最新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」のSPライブを披露！

■堂本光一、SixTONES、SKY-HI、＝LOVEも豪華ステージを披露

10月から全国4都市11公演のソロツアーの開催を発表した堂本光一は、最新曲「The beginning of the world」を披露。

SixTONESは2年連続パーソナリティーを務める日テレ系『第45回全国高等学校クイズ選手権』の応援ソングとしてRADWIMPS・野田洋次郎が書き下ろした最新曲「Stargaze」を披露。

SKY-HIは、BE:FIRSTらを輩出したBMSGとして3組目となるボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』のテーマ曲として書き下ろした新曲「AtTheLast」を披露。

今月から全国8周年ツアーがスタートする指原莉乃プロデュースのアイドルグループ、＝LOVEの『with MUSIC』初出演が決定。最新曲をTV初披露する。

■番組情報

日本テレビ系『with MUSIC』

09/09（土）22:00～22:54

MC：有働由美子

アーティストナビゲーター：松下洸平

出演アーティスト：＝LOVE、SKY-HI、SixTONES、堂本光一、西野カナ ※50音順

