日経225先物：2日19時＝250円安、4万2100円
2日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比250円安の4万2100円と急落。日経平均株価の現物終値4万2310.49円に対しては210.49円安。出来高は1938枚となっている。
TOPIX先物期近は3070.5ポイントと前日比14.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.38ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42100 -250 1938
日経225mini 42105 -245 41112
TOPIX先物 3070.5 -14.5 3693
JPX日経400先物 27545 -140 180
グロース指数先物 769 -5 273
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
