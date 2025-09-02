　2日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比250円安の4万2100円と急落。日経平均株価の現物終値4万2310.49円に対しては210.49円安。出来高は1938枚となっている。

　TOPIX先物期近は3070.5ポイントと前日比14.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.38ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42100　　　　　-250　　　　1938
日経225mini 　　　　　　 42105　　　　　-245　　　 41112
TOPIX先物 　　　　　　　3070.5　　　　 -14.5　　　　3693
JPX日経400先物　　　　　 27545　　　　　-140　　　　 180
グロース指数先物　　　　　 769　　　　　　-5　　　　 273
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース