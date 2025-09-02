先月21日に県本土に上陸した台風12号で、各地で浸水や土砂崩れなど大きな被害がでました。川が氾濫し、浸水などの被害がでた南さつま市で2日、地元の高校生がボランティア活動を行いました。



南さつま市の鳳凰高校は先週金曜日からボランティア活動を行っていて、2日は約500人が参加しました。



先月21日に県本土に上陸した台風12号で、南さつま市では国道270号沿いを流れる加世田川が氾濫。周辺が冠水しました。自力で逃げられなかった周辺の住民7人が消防に救助されました。これまでに住宅の半壊が66棟、約120棟で床上・床下浸水の被害が確認されています。





生徒たちは被害のあった住宅を回り、使えなくなった家具を運んだりゴミを片づけたりしました。（生徒）「大変だが、被災者の話を聞いて、自分たちも頑張らないといけないと改めて思った」（看護科生徒）「看護師になっても被災した方のボランティアに行って、人の助けになりたいと思った」生徒たちは暑い中、仲間と声をかけ合いながら一生懸命、掃除を手伝っていました。（地元の人）「助かった本当に」（地元の人）「助かる。しんどい思いの中でこうやって元気ももらえるので、わいわい言いながら」台風12号による県内全体の被害金額は、2日時点で5億6000万円に上っています。