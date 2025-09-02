「あと1秒遅かったら」あわや衝突の瞬間　とっさの急ブレーキで回避…対向車の陰からはみ出して追い越しの車が“出現”も

愛知・豊田市の交差点で目撃されたのは、あわや衝突！危険な瞬間です。

撮影者：

怖かったですね。（相手との距離は）多分20cmぐらい。

この直前、正面の信号には右折可能の矢印が。

目撃者が曲がり始めたとほぼ同時に、軽自動車が交差点を直進してきたのです。

危険に気が付いた目撃者が急ブレーキすると、相手も急ブレーキ！

何とか衝突を免れました。

その後、ゆっくりと下がる軽自動車。

撮影者によりますと、ドライバーは70代くらいの高齢女性に見えたということです。

撮影者：

こっちより向こうの方がテンパってた。あたふたしてましたね。

衝突ギリギリの瞬間は、長野・下諏訪町でも。

片側1車線の緩やかなカーブを進んでいた時、対向車の陰から乗用車の姿が。

撮影者：

うわ！いきなり目の前に出てきた、という感じ。

そのわずか3秒後…。

乗用車は対向車線に戻ることができず、目撃者がとっさに左によけたことで衝突は回避されました。

なぜ正面から向かってきたのでしょうか。

撮影者：

追い越しをかけてトラックの前に出ようと。

対向車側のセンターラインは白の破線。

はみ出しての追い越しは禁止されていませんが、カーブで見通しが悪い中、危険なタイミングでもありました。

撮影者：

お互い1秒ブレーキが遅かったら当たってたんじゃないかな。