しろくまと一緒に、涼しく楽しい夏の食卓【パール金属】のそうめん流し器がAmazonに登場中‼
流れるそうめん、笑顔も流れる。家族で楽しむ夏のひととき【パール金属】のそうめん流し器がAmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
パール金属のそうめん流し器は、しろくまの可愛いデザインが目を引く、家族で楽しめるそうめん流し器。お山の頂上にはトッピングを載せられるスペースがあり、見た目にも楽しく、食卓を華やかに演出する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
乾電池式のコードレス設計で、屋内はもちろん、バルコニーやキャンプ、BBQなどのアウトドアシーンでも活躍。水飛沫が上がる涼しげな演出と、しろくまの愛らしさが、夏の食事時間を特別なひとときに変えてくれる。
そうめんが流れる水路は、子どもから大人まで楽しめる設計。涼しさを感じる夏らしいデザインで、見た目にも涼やか。小山の頂上には薬味や具材を載せることができ、味のバリエーションも広がる。
家族みんなで囲んで、しろくまと一緒に夏を乗り切る。おうち時間にも、アウトドアにもぴったりな、季節限定の楽しみを届けるアイテム。
