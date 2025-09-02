3日(水)にかけて、前線が本州付近を南下する影響で、北陸や東北では大雨になるところがあり、3日未明から朝にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。東海や関東甲信など太平洋側では4日(木)以降急激に雨の降り方が激しくなるおそれがあります。

3日午前9時の予想天気図です。低気圧が千島付近に進み、前線が東北南部を通って日本海へとのびています。沖縄本島の東の海上には熱帯低気圧があります。

前線は3日にかけて南下する見込みで、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、さらに上空の寒気も強く北陸や東北では特に大気の状態が非常に不安定になりそうです。

3日の雨と風の予想ですが、3日の未明から北陸や東北の日本海側では雨が強まり数時間にわたって降り続く見込みです。

【3日午後6時までに予想される24時間降水量（多い所）】

新潟県 120ミリ

富山県 100ミリ

石川県 120ミリ

福井県 80ミリ

4日(木)から5日(金)には、熱帯低気圧が日本の南を進み、太平洋側で雨が激しく降るところがあるでしょう。

3日は東日本を中心に雨が降るでしょう。

北陸では、3日の未明から明け方を中心に雨が降る見込みです。

3日の未明から朝にかけて北陸地方では低い土地の浸水、土砂災害、川の増水や氾濫に警戒してください。