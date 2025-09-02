熊本市の中心市街地で、街路樹のイチョウから、路面を濡らすほどの液体が垂れているのが見つかりました。通行に影響が出て、周辺には独特の臭いが漂っています。

【写真を見る】ポタポタと…しずくが落ちる瞬間 枝の一部が白くなっている

記者「商業施設・サクラマチクマモトのすぐ近くにあるイチョウの木は、今、コーンが設置され、近寄れないようになっています」

イチョウの木を見上げると、枝の白くなった部分から樹液のしずくが3秒に1度ほど落ちてきます。

記者「この樹液、カブトムシの虫かごを開けた時のような臭いがします」

通行中の人「においがします。結構ここは人が集まるから困る…」

「非常に珍しい状況」

イチョウを管理する熊本市に情報が寄せられたのは8月20日。なぜ表面がはがれ、樹液が出るようになったのか。熊本市の担当者に聞きました。

熊本市 中央区土木センター 岩本達也さん「専門の人に意見を聞いたところ非常に珍しい状況で、原因も判定しづらい」

樹液が出ているのは、高さ8mほどの枝。高い場所にあるため、誰かが傷つけたり、偶然何かがぶつかったりしたことは考えにくいと言います。

樹液自体は人体に深刻な影響はないということですが、人によっては皮膚につくことでかぶれる恐れがあり、路面もすべりやすくなるため近寄れないようにしているということです。

岩本さん「イチョウ本来の自然現象であれば樹液が止まるのが一番。ご不便をおかけするが、しばらくは様子を見たい」

イチョウは熊本市が指定する「市の木」です。それを象徴するような中心市街地のイチョウ並木。熊本市は極力枝を切らないようにし、しばらく状況を見守りたいとしています。