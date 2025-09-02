º£µ¨¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ç¡ÖÆÀÅÀ¤È¥¢¥·¥¹¥È¤Î¿ô»ú¸þ¾å¡×¤« ÃÏ¸µ¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Íµ¼Ô¤ÎÊ¬ÀÏ¤È¸«ÄÌ¤·
¸½ÃÏÈ¯¡ª ¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Íµ¼Ô¡Öµ×ÊÝ·ú±Ñ¥³¥é¥à¡×
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè£³Àá¤Î¥ª¥Ó¥¨¥ÉÀï¤ÇÀèÈ¯¤ò¾þ¤ë¤â¸åÈ¾ÅÓÃæ¤Ë¸òÂå¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤é£³»î¹çÏ¢Â³Ì¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎÃÏ¸µ»æ¡Ø¥Î¥Æ¥£¥·¥¢¥¹¡¦¥Ç¡¦¥®¥×¥¹¥³¥¢¡Ù¤Ë2005Ç¯¤ÎÁÏ´©Åö»þ¤«¤éºßÀÒ¤·¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÎÈÖµ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥ë¥³¡¦¥í¥É¥ê¥´µ¼Ô¤Ë¡¢µ×ÊÝ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ä¿·¤¿¤ÊÌò³ä¡¢¥ª¥Ó¥¨¥ÉÀï¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÚÃæ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ë¡¼¥º¤È¹çÃ×¤¹¤ë¡Û
¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿·¤¿¤Ê¥×¥ì¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ç³èÌö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¡photo by Mutsu Kawamori¡¿MUTSUFOTOGRAFIA
¡¡º£µ¨¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¥µ¥¤¥É¤òÎ¥¤ì¡¢¤è¤êÆâÂ¦¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
"¿·¤¿¤Êµ×ÊÝ"¤òÍÊ¤¹¤ë"¿·À¸¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¡Ê¢¨¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î°¦¾Î¡Ë"¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¸òÂå¤ä²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬³«Ëë£³»î¹ç¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¾¡¤ÁÅÀ¤Ï¤ï¤º¤«£²¡£
¡¡µ×ÊÝ¸Ä¿Í¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢²áµî£²¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÄê°ÌÃÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¡¢¤è¤êÃæ±û´ó¤ê¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£µ×ÊÝ¤Ï2022Ç¯²Æ¡¢£´¡Ý£´¡Ý£²¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¤¥Þ¥Î¥ë¡¦¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ëÁ°´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÃæÈ×¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÄºÅÀ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥È¥Ã¥×²¼¤Î¹¶·âÅªMF¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥À¥Ó¥É¡¦¥·¥ë¥Ð¤Î¤¿¤á¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Èµ×ÊÝ¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥»¥ë¥í¡¼¥È¤ÈFW¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤è¤¯Êä´°¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ªÈ×¡¢¤½¤·¤Æ²áµî£²¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥Þ¥Î¥ë¤ÏÀï½Ñ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡¡¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Ï£´¡Ý£³¡Ý£³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ×ÊÝ¤Î¥×¥ì¡¼ÈÏ°Ï¤ÏÂçÉý¤Ë¶¹¤á¤é¤ì¤¿¡£Èà¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ËÄ¥¤ê¤Ä¤¡¢¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢Áê¼ê¤òÈ´¤µî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÁê¼ê¤Î·Ù²ü¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¾õ¶·¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¯¾ìÌÌ¤¬ÉÑÈË¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Èà¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÇö¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¿·´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤Ïµ×ÊÝ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨³«Ëë¸å¤âÈà¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤ÏÈà¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦Áª¼ê¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Ï£´¡Ý£³¡Ý£³¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ×ÊÝ¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¹¶·â¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¡¢µ×ÊÝ¤ÏÉÑÈË¤Ë¥µ¥¤¥É¤òÎ¥¤ì¡¢¤è¤êÆâÂ¦¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥µ¥¤¥É¤òÆ°¤²ó¤ëºÝ¤Ë¤ÏÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬Èà¤ÎÆ°¤¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µ¡¢´ÆÆÄ¼«¿È¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤Ïµ×ÊÝ¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¶á¤Å¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤òÆüËÜÂåÉ½¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏ¯Êó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éµ×ÊÝ¤¬¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Ç²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¤ÈÆ°¤¤Ï¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¥Ë¡¼¥º¤È´°àú¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ×ÊÝ¤ò£²¥·¥ã¥É¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤ÆÆâÂ¦¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡Ê£¶·î¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤Ç¤Ï¿¹²¼Î¶Ìð¤òµ¯ÍÑ¡Ë¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢µ×ÊÝ¤¬¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡£2026Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×³«ºÅ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¤¾õ¶·¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ú¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ç¿ô»ú¤â¿¤Ó¤ë¤«¡Û
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Îµ×ÊÝ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤êºÇ¤â²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÀÅÀ¤È¥¢¥·¥¹¥È¤Î¿ô»ú¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¡£¥é¡¦¥ì¥¢¥ë½éÇ¯ÅÙ¡¢£´¡Ý£´¡Ý£²¤ÎFW¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥«¥Ã¥×Àï¤ò´Þ¤á¤Æ£¹ÆÀÅÀ£¶¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡££²Ç¯ÌÜ¤Èºòµ¨¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì£·ÆÀÅÀ£µ¥¢¥·¥¹¥È¡¢£·ÆÀÅÀ£´¥¢¥·¥¹¥È¤È¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÈà¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï²¼¹ß·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤ÏÁ°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢µ×ÊÝ¤Ï¿·¶ÃÏ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤è¤êÆâÂ¦¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤ï¤º¤«£¹»î¹ç¤Ç£³ÆÀÅÀ£¶¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë¤Ï¤ë¤«¤ËÍ¥¤ì¤¿¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤¬¸ø¼°Àï¤ò£³»î¹ç¤·¤«¾Ã²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤¬µ×ÊÝ¤Î¸½ºß¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤òÏÀ¤¸¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¸«ÄÌ¤·¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤Ï¤º¤À¡£¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤È¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬³«ËëÀï¤Ç¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤éÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£Âè£²Àá¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤Ç¤ÏÆâÂ¦¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢¥ª¡¼¥ê¡¦¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î¥ª¥Ó¥¨¥É¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤â¡¢µ×ÊÝ¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢ÀïÆ±ÍÍ¤ËÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤ò³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®¤¬¶¥¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æ¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤¬¥µ¥¤¥É¤òÎ¥¤ì¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¹¶·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼éÈ÷Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢µ×ÊÝ¤Ï¤è¤êÆâÂ¦¤Ë¤¤¤ëÁê¼ê¤Ë¤â¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£Á°½Ò¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤Ïµ×ÊÝ¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ë¥È¥Ã¥×²¼¤Î¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿»þ¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤ÄÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·²¼¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ëµ×ÊÝ¤Ï66Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¡¢¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¤È¸òÂå¤·¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Ï£°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Îµ×ÊÝ¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÂç¤¤¯¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ãæ±û¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢Áê¼ê¤ÎÆâÂ¦¤ò¹¶¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿»þ¡¢Èà¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤ÎÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ó¤À»þ¤Ï¡¢¥ª¥Ó¥¨¥É¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥é¥Ò¥à¡¦¥¢¥ë¥Ï¥µ¥ó¤òÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ïµ×ÊÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëÌò³ä¤ò´°àú¤Ë²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇºÇ¤âÌÜÎ©¤Ä³èÌö¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú24ºÐ¤Î"¥Ù¥Æ¥é¥ó"¡Û
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥é¡¦¥ì¥¢¥ë£´Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2029Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤Ï¤¢¤È£´Ç¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¸ÇÂÃ¤ò¤Î¤ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Ï¶áÇ¯¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¡¢¥»¥ë¥í¡¼¥È¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥ë¡¦¥Î¥ë¥Þ¥ó¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤È¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÀè½µ¡¢µ×ÊÝ¤¬¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿È¯¸À¤ÏÆÃ¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÈà¤¬ºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÆÉ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¡¢ËÍ¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤ÎÌò³ä¤ò½ª¤¨¤¿¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Ïº£²Æ¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍè²Æ¡¢¿·¤·¤¤¾õ¶·¤Î¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤ÇÀï½ÑÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÊÑ²½¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝ¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Èà¤Ï¤â¤Ï¤ä¤¿¤À¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À24ºÐ¤À¤¬¡¢"¥Ù¥Æ¥é¥ó"¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡£
郄¶¶ÃÒ¹Ô¡üËÝÌõ¡Êtranslation by Takahashi Tomoyuki¡Ë