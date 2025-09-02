【セブンイレブン】ぼる塾・田辺智加、食欲そそる♪具沢山スープ＆おすすめトッピング「すごくいいよ」

ぼる塾・田辺智加さんが、個人のYouTubeチャンネルに『【亀梨くんのはずれました】セブンの美味しいごはん！その後おしゃれすぎて大量買いしたドラゴンボールZの購入品紹介するよ！【DRAGON BALL Z POP UP STORE BY FLOWERING】』という動画をアップ。田辺さんが、セブン-イレブンで購入した夕飯を紹介してくれました♪

動画内で田辺さんが食事したのはこちらの商品。

◼︎ピリ辛のカルビクッパ

セブン-イレブン / カルビクッパ 税込321円（公式サイトへ）

旨辛スープと醤のコクが味わえるカルビクッパ。

田辺さんは、「やっぱクッパとかね、いいよね。暑い時スープ」「これしかもね、麦なの！で、ほうれん草、カルビ、もやしが入ってて。すごくいいよ」と、もち麦入りや、具沢山であることもお気に入りのようでした。

◼︎田辺さん流のトッピングも♪

田辺さんはこの日、スライスのとろけるチーズをトッピング！また、「たまに温玉も入れる」と教えてくれました♪

その後、よくかき混ぜながら食べると、田辺さんは「うん、美味しい！ピリ辛で」「あ〜美味しい」としみじみ味わっていました。

冷房で体が冷えてしまいがちな暑い夏こそ、ちょっとピリ辛の温かいスープが美味しく、食欲をそそりますよね。コンビニで見かけたらぜひ試してみてはいかがでしょうか？

■動画もチェック

田辺さんのYouTubeチャンネルでは、お取り寄せスイーツなどのグルメや、日常の購入品などを紹介する動画が多数公開されています！ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね。