【セブンイレブン】ぼる塾・田辺智加、食欲そそる♪具沢山スープ＆おすすめトッピング「すごくいいよ」
ぼる塾・田辺智加さんが、個人のYouTubeチャンネルに『【亀梨くんのはずれました】セブンの美味しいごはん！その後おしゃれすぎて大量買いしたドラゴンボールZの購入品紹介するよ！【DRAGON BALL Z POP UP STORE BY FLOWERING】』という動画をアップ。田辺さんが、セブン-イレブンで購入した夕飯を紹介してくれました♪
【関連】ぼる塾・田辺智加【セブンイレブン】大好きな“バター香る焼きとうもろこし”で作る絶品レシピ「超簡単だよ！」
動画内で田辺さんが食事したのはこちらの商品。
◼︎ピリ辛のカルビクッパ
セブン-イレブン / カルビクッパ 税込321円（公式サイトへ）
旨辛スープと醤のコクが味わえるカルビクッパ。
田辺さんは、「やっぱクッパとかね、いいよね。暑い時スープ」「これしかもね、麦なの！で、ほうれん草、カルビ、もやしが入ってて。すごくいいよ」と、もち麦入りや、具沢山であることもお気に入りのようでした。
◼︎田辺さん流のトッピングも♪
田辺さんはこの日、スライスのとろけるチーズをトッピング！また、「たまに温玉も入れる」と教えてくれました♪
その後、よくかき混ぜながら食べると、田辺さんは「うん、美味しい！ピリ辛で」「あ〜美味しい」としみじみ味わっていました。
冷房で体が冷えてしまいがちな暑い夏こそ、ちょっとピリ辛の温かいスープが美味しく、食欲をそそりますよね。コンビニで見かけたらぜひ試してみてはいかがでしょうか？
■動画もチェック
田辺さんのYouTubeチャンネルでは、お取り寄せスイーツなどのグルメや、日常の購入品などを紹介する動画が多数公開されています！ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね。