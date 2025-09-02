「広島−ＤｅＮＡ」（２日、マツダスタジアム）

広島の床田寛樹投手が２回で今季ワーストの７失点を喫してＫＯされた。

立ち上がりからＤｅＮＡ打線につかまった。初回１死から桑原に三塁線を破られる二塁打を浴びると、続く佐野への初球カットボールが甘く入り、右中間席への先制８号２ランを被弾した。

二回もＤｅＮＡ打線を止められない。１死一、二塁から蝦名に左中間への適時二塁打を浴びると、続く桑原も左前適時打。佐野には左犠飛を許すと、オースティンには左中間席への特大１３号２ランを許し、マウンドで立ち尽くした。

床田の７失点は２３年８月１０日以来。今季はここまで２２試合に登板し、９勝８敗、防御率２・２３。前回８月２６日・巨人戦では、今季６度目の完投となる９回１失点の好投で９勝目をマーク。自身３年連続２桁勝利に王手をかけ、この日を迎えていたが、まさかの大炎上となった。

ベンチに戻ると呆然とグラウンドを見つめた左腕。その裏、打席が回ってきたところで代打が送られた。直前には新井監督が自ら歩み寄って声をかけ、肩をたたくシーンもあった。