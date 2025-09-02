¥Þ¥óC¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¤Ï¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤°ÜÀÒ¤¬·èÄêÅª¤Ë¡¡´û¤Ë2Ç¯·ÀÌó¤Ç¹ç°ÕºÑ¤ß¤Ç¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ëÆþ¤ê¤Ø
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÇÄ¹Ç¯³èÌö¤·¤¿¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ïº£²Æ¥¯¥é¥Ö¤òºÆ¤Óµî¤ë¤è¤¦¤À¡£
°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥óC¤Ë½êÂ°¤¹¤ë34ºÐ¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥¤¥ë¥«¥¤¡¦¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¤Ï¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤°ÜÀÒ¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2016Ç¯7·î¤Ë¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤«¤é¥Þ¥óC¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¡£2023Ç¯7·î¤Ë¤Ï°ìÅÙ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¤¬¡¢ºò²Æ¥Þ¥óC¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò·èÃÇ¡£ºòµ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÆþ¤Ã¤¿¸½ºß¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Þ¥óC¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¥óC¤ÇÄ¹Ç¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
CAPTAIN FANTASTIC @IlkayGuendogan with another magical volley #EmiratesFACup pic.twitter.com/HLCo4VpARt— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 3, 2023