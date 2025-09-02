¥Þ¥óC¤Î¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¡¡photo/Getty images

°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥óC¤Ë½êÂ°¤¹¤ë34ºÐ¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥¤¥ë¥«¥¤¡¦¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¤Ï¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤°ÜÀÒ¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

2016Ç¯7·î¤Ë¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤«¤é¥Þ¥óC¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤­¤¿¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¡£2023Ç¯7·î¤Ë¤Ï°ìÅÙ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¤¬¡¢ºò²Æ¥Þ¥óC¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò·èÃÇ¡£ºòµ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÆþ¤Ã¤¿¸½ºß¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Þ¥óC¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¤½¤ó¤Ê¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¤À¤¬¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤°ÜÀÒ¤¬Ç»¸ü¤Ë¡£Æ±»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤È¥Þ¥óC¤Ï¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö´Ö¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¼«¿È¤â2027Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤Ç¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤¿¤á¡¢°ÜÀÒ¤Ï·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¤Ï¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤È¤Î·ÀÌó¤Î¤¿¤á¡¢º£¸å¿ô»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤ËÅÏ¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£

¥Þ¥óC¤ÇÄ¹Ç¯³èÌö¤·¤Æ¤­¤¿¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£