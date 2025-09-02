アーセナルDFジンチェンコはN・フォレストに電撃移籍へ レンタル移籍での加入が正式に発表
アーセナルで活躍するウクライナ代表DFは移籍期間終了間際に移籍を決断したようだ。
1日、ノッティンガム・フォレストはアーセナルに所属する28歳のウクライナ代表DFオレクサンドル・ジンチェンコをレンタル移籍で獲得したことを正式に発表した。
2022年7月にミケル・アルテタ監督と共にマンチェスター・シティからアーセナルへの移籍を決断したジンチェンコは加入当初は主力として活躍していたものの、近年は出場機会が限定的に。昨季も公式戦の出場は23試合にとどまるなど序列は低下しており、その殆どが途中出場でのプレイとなっている。
アーセナルでは出場機会が激減していたジンチェンコだが、果たしてN・フォレストではどのような活躍を見せるのだろうか。
新加入 #ギョケレシュ がプレミア初ゴール— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) August 23, 2025
待望のゴールにサポーターも大盛り上がり
プレミアリーグ第2節#アーセナル v #リーズ
https://t.co/9a4uMra6dG pic.twitter.com/uj08oM6YXP